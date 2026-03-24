खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी की बोल्ड केमिस्ट्री ने मचाया कोहराम, बेडरूम रोमांस देख फैंस के छूटे पसीने

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी का सुपरहिट गाना रिलीज के 9 महीने बाद भी इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. बेडरूम रोमांस और हनीमून थीम पर आधारित इस गाने को 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन खेसारी लाल यादव का जादू एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है. खेसारी लाल यादव के गानों को यूपी-बिहार में ही नहीं बल्कि देशभर में खूब पसंद किया जाता है. आज हम आपको एक ऐसे ही गाने के बारे में बता रहें हैं, खेसारी लाल का यह गाना रिलीज के 9 महीने बीत जाने के बाद भी यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट और सोशल मीडिया रील्स पर अपनी धाक जमाए हुए है. इस गाने को लोग बेहद पसंद कर रहें हैं.

नीलम गिरी का दुल्हन अवतार

हम जिस गाने के बारे में बता रहें हैं उसका नाम है राते भर में. इस गाने की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी की सिजलिंग केमिस्ट्री का है. वीडियो में नीलम गिरी एक नई नवेली दुल्हन के रूप में नजर आ रही हैं. गाने की थीम शादी के बाद के रोमांस पल और हनीमून सीक्वेंस पर आधारित है. बेडरूम में शूट किए गए इन सीन को सिद्धार्थ कुकरेजा ने बेहद खूबसूरती के साथ निर्देशित किया है, जो दर्शकों को बार-बार वीडियो देखने पर मजबूर कर रहा है.

शिल्पी राज ने दी आवाज

सिर्फ वीडियो ही नहीं, इस गाने का ऑडियो भी बेहद शानदार है. भोजपुरी क्वीन शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव की जोड़ी ने इस गाने में अपनी आवाज दी है. वहीं इसका म्यूजिक आर्य शर्मा ने दिया है. इस गाने के बोल कृष्णा बेदर्दी के लिखे हैं. राजकुमार सिंह (प्रोड्यूसर) की देखरेख में तैयार यह प्रोजेक्ट विजुअली काफी रिच है.

8 मिलियन का महा-रिकॉर्ड

इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे अब तक 8.1 मिलियन (81 लाख) से अधिक बार देखा जा चुका है. इसका साफ मतलब है कि इस गाने को लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. इतना ही नहीं, करीब 2.16 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है और कमेंट बॉक्स फैंस के प्यार से भरा पड़ा है.

क्यों नहीं उतर रहा 'राते भर में' का खुमार?

भोजपुरी इंडस्ट्री में रोमांस और बोल्डनेस का सही मिक्स-अप ही हिट की गारंटी माना जाता है. 'राते भर में' गाने में इन दोनों का परफेक्ट काॅम्बिनेशन है. एक तरफ जहां खेसारी का देसी अंदाज है, वहीं दूसरी तरफ नीलम गिरी की खूबसूरती और ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग ने इसे मास्टरपीस बना दिया है. शिल्पी राज की आवाज और खेसारी-नीलम की कातिलाना केमिस्ट्री ने इस गाने को भोजपुरी लवर्स की पहली पसंद बना दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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