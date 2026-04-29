Delhi Delivery Boy Case: दिल्ली में बिहारी लड़के के साथ क्या हुआ जिसपर फूटा खेसारी लाल यादव का गुस्सा? कर दी बलूचों से तुलना

Delhi Delivery Boy Case मामले में भोजपुरी स्टार Khesari Lal Yadav का गुस्सा फूटा है. उन्होंने इस मामले में बिहार के रहने वालों की तुलना बलूचिस्तान से कर दी है. आइए जानते हैं ये पूरा विवाद क्या है और एक्टर को ऐसा क्यों कहना पड़ा.

Khesari lal Yadav On Delhi Delivery Boy Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में एक बिहारी डिलीवरी बॉय के साथ हुई बदसलूकी और उसकी हत्या का मामला एक बड़े विवाद का रूप लेता जा रहा है. दिल्ली डिलीवरी बॉय केस (Delhi Delivery Boy Case) अब सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय अस्मिता (Regional Identity) का मुद्दा बन गया है, क्योंकि 26 अप्रैल 2026 की रात 2 बजे नशे में धुत हेड कांस्टेबल नीरज पर आरोप है कि, डिलीवरी बॉय की उन्होंने इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि वो बिहार (Bihar) का था. इस मामले में अब भोजपुरी के ट्रेंडिग स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari lal Yadav) का गुस्सा फूटा है और उन्होंने इस घटना में एक ऐसे पोस्ट को रीट्वीट कर दिया है, जिसमें बिहार के लोगों की तुलना बलूचिस्तान से की गई है.

दिल्ली डिलीवरी बॉय केस पर फूटा खेसारी का गुस्सा

26 अप्रैल 2026 को दिल्ली के जाफराकलां थाना क्षेत्र के रावता गांव में घटी घटना को लेकर खेसारी लाल यादव ने अपनी गुस्सा जाहिर करते हुए और बिहार के लोगों से एकजुटता की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं. वहीं उन्होंने एक ऐसे ट्वीट को री-ट्वीट किया है, जिसमें बिहारियों की तुलना बलूचिस्तान के लोगों से की गई है.

खेसारी ने की बिहारियों से एक जुट होने की मांग

खेसारी ने उस ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा, 'अब लग रहा है की आप ठीक ही बोल रहे थे, लेकिन अब मुंह पर दही जमा के कोई फायदा नहीं. हर बिहारी मिलकर ऐसा मिसाल पैदा करे की आगे से कोई अपने मन में भी दिल्ली वाला घृणित कार्य करने का सोचे तो रूह काप जाए. हाथ जोड़ कर विनीति है सब बिहारी से विचारधारा कोई भी हो, इस मुद्दे पर इक्कठा हो जाइए.'

अब लग रहा है की आप ठीक ही बोल रहे थे? लेकिन अब मुंह पर दही जमा के कोई फायदा नहीं। हर बिहारी मिलकर ऐसा मिसाल पैदा करे की आगे से कोई अपने मन में भी दिल्ली वाला घृणित कार्य करने का सोचे तो रूह काप जाए? हाथ जोड़ कर विनीति है सब बिहारी से - विचारधारा कोई भी हो, इस मुद्दे पर इक्कठा… https://t.co/auYWdnC74e — Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) April 29, 2026

यूजर ने की बिहारियों की बलूचों से तुलना

आपको बता दें कि, भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव ने जिस ट्वीट को री-ट्वीट किया है वो संजीव सिंह नाम के यूजर ने पोस्ट किया था, जिसमें उसने लिखा है, 'पाकिस्तान बलूचों और पश्तून लोगों के साथ जो करता है, भारत बिहारियों के साथ वही करता है.' एक्टर ने इसी ट्वीट को री-ट्वीट किया है. हालांकि, इसके पहले भी खेसारी ने इस घटना पर कई ट्वीट किए हैं और इसपर अपना गुस्सा जाहिर किया है.

What Pakistan does to Baloch and Pashtun people... India does to Biharis. — Sanjeev Singh (@sanjeevsinghx) June 19, 2025

'आप डेंजर जोन में हैं'

इसके पहले खेसारी लाल यादव ने ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, 'इस नफ़रत की आग को मामूली मत समझिए. आवाज़ उठाइए और ख़ुद आवाज़ बनिए. इस घृणा का शिकार कल कोई और बिहारी हो सकता है, कोई और राज्य हो सकता हैं और हां, ये नफ़रत क्लास देख कर नहीं आता, किसी भी वर्ग में आप आते हो, आवाज नई उठायेंगे तो समझिए आप डेंजर जोन में हैं. ठीक है...' इसके अलावा एक और ट्वीट में लिखा था, 'ख़ुद देखिए, आपने आवाज उठाई और बात होने लगा. मीडिया के भरोसे नहीं रहिए, ये अल्टरनेट मीडिया और अपनी ताक़त को समझिए. जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिले, आवाज उठाते रहिए वरना यह ट्रेड बहुत घातक हैं, इसको जड़ से कुचलना होगा.'

इस नफ़रत की आग को मामूली मत समझिए। आवाज़ उठाइए और ख़ुद आवाज़ बनिए। इस घृणा का शिकार कल कोई और बिहारी हो सकता है, कोई और राज्य हो सकता हैं।और हा, ये नफ़रत क्लास देख कर नहीं आता,किसी भी वर्ग में आप आते हो, आवाज नई उठायेंगे तो समझिए आप डेंजर जोन में हैं।ठीक है ✋?… — Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) April 27, 2026

ख़ुद देखिए, आपने आवाज उठाई और बात होने लगा। मीडिया के भरोसे नहीं रहिए, ये अल्टरनेट मीडिया और अपनी ताक़त को समझिए। जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिले, आवाज उठाते रहिए वरना यह ट्रेड बहुत घातक हैं, इसको जड़ से कुचलना होगा। https://t.co/uXQ2Gkq8P1 — Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) April 29, 2026

क्या हुआ था 25 अप्रैल की रात?

आपको बता दें कि, 25 अप्रैल की रात 2 बजे दिल्ली के जाफराकलां थाना क्षेत्र के रावता गांव के नशे में धुत एक हवलदार नीरज ने जो खूनी खेल खेला, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया. आरोप है कि, हवलदार ने दो युवकों से उसका पता पूछा और जब उन्होंने खुद को बिहारी बताया तो, नीरज आगबबूला हो गया और उसने बिहार के रहने वाले पांडव कुमार (23) की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं उसका साथी कृष्णा भी गंभीर रूप से घायल है. इस मामले ने अब धीरे-धीरे बड़े विवाद का रूप लेना शुरू कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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