खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी की केमिस्ट्री ने लगाई भोजपुरी सिनेमा में आग, तस्वीरें देखकर फटी रह गईं फैंस की आंखें

Akanksha Puri Khesari Lal Yadav Romantic Photos: कुछ समय पहले ही टीवी अदाकारा आकांक्षा पुरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इन तस्वीरों में आकांक्षा पुरी भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.

Akanksha Puri Khesari Lal Yadav Romantic Photos: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हिट मशीन खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज खेसारी लाल यादव अपना जन्मदिन मना रहे हैं. खेसारी लाल यादव पूरे-पूरे 40 साल के हो चुके हैं. इस खास मौके पर फैंस खेसारी लाल यादव को लगातार जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. वहीं भोजपुरी और टीवी सितारों ने भी खेसारी लाल यादव पर प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. कुछ समय पहले ही टीवी अदाकारा आकांक्षा पुरी ने खेसारी लाल यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी कैमरे के आगे आग लगाते नजर आ रहे हैं. फोटोशूट की इन तस्वीरों में खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी ने जमकर रोमांस किया है. एक तस्वीर में खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी एक दूसरे को किस करने की कोशिश भी कर बैठे. खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी की ये शानदार तस्वीरें देखकर फैंस के तो जैसे होश ही उड़ गए हैं.

फैंस के बीच खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी ने मचाया बवाल

फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा है कि खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त भी हो सकती है. ये तस्वीरें शेयर करते हुए आकांक्षा पुरी ने लिखा, खेसारी जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं... भगवान आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखे.. आपकी हर एक आकांक्षा पूरी हो... और आप ऐसे ही बस हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते रहें... ये बात बोलकर आकांक्षा पुरी ने बवाल मचा दिया है. अब लोग पूछ रहे हैं कि आकांक्षा पुरी और खेसारी लाल यादव दोबारा कब साथ में नजर आने वाले हैं.

कब शादी करेंगी आकांक्षा पुरी?

गौरतलब है कि ब्रेकअप होने के बाद से ही आकांक्षा पुरी अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं. अब तो आकांक्षा पुरी ने भोजपुरी सिनेमा में भी रंग जमाना शुरू कर दिया है. एक समय था जब आकांक्षा पुरी पर भी प्यार का रंग चढ़ा हुआ था. आकांक्षा पुरी पारस छाबड़ा को डेट कर रही थीं. हालांकि बिग बॉस में आने के बाद पारस छाबड़ा ने आकांक्षा पुरी से अलग होने का फैसला कर लिया. उसके बाद खुद भी आकांक्षा पुरी बिग बॉस का हिस्सा बनीं. स्क्रीन पर भले ही आकांक्षा पुरी रोमांस कर लेती हों लेकिन असल जिंदगी में वो अब भी अकेली ही हैं. अब फैंस आकांक्षा पुरी की शादी का इंतजार कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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