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Bhojpuri Bawaal: पत्नी को छोड़ काजल संग मनाते थे करवाचौथ, खेसारी लाल पर भड़कीं एक्ट्रेस, मारपीट के लगाए गंभीर आरोप

Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस काजल राघवानी ने रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में अपने पुराने रिश्ते का दर्द बयां किया है. उन्होंने कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: August 11, 2026 11:59 AM IST
Bhojpuri Bawaal: पत्नी को छोड़ काजल संग मनाते थे करवाचौथ, खेसारी लाल पर भड़कीं एक्ट्रेस, मारपीट के लगाए गंभीर आरोप

काजल संग करवाचौथ मनाते थे खेसारी लाल

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर ऐसा था जब खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री के खूब चर्चे हुआ करते थे. पर्दे पर हिट जोड़ियों में शुमार यह रिश्ता जब टूटा, तो अपने पीछे कड़वाहट और विवादों का एक लंबा सिलसिला छोड़ गया. हाल ही में रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के मंच पर काजल राघवानी ने अपने उसी अतीत के काले पन्नों को पलटते हुए अपने साथ हुए अन्याय और दर्द को बयां किया, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया.

दुख बताते हुए रो पड़ीं काजल

शो के दौरान अपने व्यक्तिगत जीवन पर बात करते हुए काजल राघवानी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकीं. अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं आज अपने पापा को बहुत मिस करती हूं. अगर आज वे मेरे साथ होते, तो शायद मेरे साथ इतना बुरा कभी नहीं होता. उनकी बेटी उन तमाम दर्दनाक परिस्थितियों से बच जाती. मैंने अपनी जिंदगी में बिना किसी गलती के बहुत मार खाई है. मेरे साथ कई ऐसी गलत चीजें हुई हैं, जिन्हें बयां करना भी मुश्किल है.’

मारपीट और परिवार को खत्म करने की धमकी

काजल ने खुलासा किया कि रिलेशनशिप के दौरान उनके साथ न केवल शारीरिक हिंसा हुई, बल्कि मानसिक रूप से भी काफी प्रताड़ित किया गया. सामने वाले शख्स ने उन पर हाथ उठाया और विरोध करने पर उनके परिवार को मिटाने की धमकी दी.

काजल ने बताया, जब मुझे पीटा गया, तो साफ शब्दों में कहा गया कि 'मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, सबको खत्म करवा दूंगा.' यह सब सुनकर मैं बुरी तरह डर गई थी और अंदर से टूट चुकी थी.’ हालांकि काजल ने शो में सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स का यही मानना है कि उनका इशारा उनके एक्स-पार्टनर खेसारी लाल यादव की तरफ ही था.

मेरे साथ मनाते थे करवाचौथ

जब शो में काजल से सवाल किया गया कि वे जानते हुए भी किसी शादीशुदा इंसान के साथ प्यार के रिश्ते में क्यों पड़ीं? इस पर बेबाकी से जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि जब सामने वाला इंसान सब जानते हुए रिश्ते में आया, तो सारा इल्जाम अकेले उन पर क्यों?

खेसारी के उस पुराने बयान पर तंज कसते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भोजपुरी के इकलौते ऐसे स्टार हैं जो अपने परिवार से बेहद जुड़े हैं. जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘शायद इसी फैमिली लव की वजह से वे अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे पास करवाचौथ का त्योहार मनाने आते थे.’ ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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