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3 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में खेसारी लाल यादव ने पार ही रोमांस की सारी हदें, यूट्यब पर गदर मचा रहा 'कमर में दागी' गाना

Bhojpuri Song Viral: भोजपुरी के रोमांस किंग खेसारी लाल यादव का नया गाना इन दिनों यूट्यूब पर गदर काट रहा है. 3 मिनट 20 सेकंड के इस गाने में एक्टर ने जमकर रोमांस फरमाया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 31, 2026 11:48 AM IST

3 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में खेसारी लाल यादव ने पार ही रोमांस की सारी हदें, यूट्यब पर गदर मचा रहा 'कमर में दागी' गाना
3 मिनट 20 सेकंड के गाने में खेसारी लाल यादव ने पार की रोमांस की हदें

Khesari Lal Yadav New Song: भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक अपने सुर का जादू दिखाने वाले भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) एक बार फिर फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. हालांकि, इस बार वजह एक्टर की कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका नया भोजपुरी गाना (Bhojpuri Gana) है, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रोमांस किया है. 3 मिनट 20 सेकंड के इस गाने में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav New Song) ने ऐसा जलवा दिखाया कि ये गाना रिलीज के साथ ही यूट्यूब पर छा गया और यूजर्स इस पर दिल खोलकर रिएक्ट कर रहे हैं.

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रिलीज के चंद घंटों में वायरल हुआ गाना

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस सोना डे का नया गाना 'कमर में दागी' 31 मार्च 2026 की सुबह-सुबह रिलीज हुआ है और इसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. यूट्यूब पर पोस्ट करने के कुछ ही घंटों के बाद ही गाना ट्रेंड में आ गया. महज 3 घंटों में ही इस गाने ने डेढ़ लाख से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं.

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खेसारी और सोना की केमिस्ट्री ने लगाई आग

खेसारी लाल यादव के साथ इस गाने में शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. वहीं वीडियो में खेसारी के साथ एक्ट्रेस सोना डे नजर आ रही हैं. गाने में दोनों की ऑन-स्क्रीन रोमांटिक केमिस्ट्री ने आग लगा दी है, उनकी जोड़ी लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं. बता दें कि, 'कमर में दागी' ने एक डांस नंबर है, जिसमें खेसारी और सोना को एनर्जेटिक डांस के साथ जमकर रोमांस करते हुए भी देखा जा सकता है.

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गाने पर फैंस कर रहे ऐसे कमेंट्स

खेसारी लाल यादव और सोना डे पर फिल्माए गए इस गाने को कुंदन प्रीत ने लिखा, जिसे रौशन सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसे आराध्या फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. ये गाना भोजपुरी लवर्स को खूब पसंद आ रहा है और वो इसपर अपनी-अपनी राय भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह गाना रफ्तार पकड़ लिया भाई, एक महीना में 30 मिलियन भी जाना चाहिए', दूसरे ने लिखा, 'गीत उनके दिल को छू जाते हैं, तभी तो वो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहलाते हैं. जीओ शेर खेसारी लाल यादव.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस गाने पर देखने को मिल रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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