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खेसारी लाल यादव ने रियलिटी शो में लगाए जमकर ठुमके, शिखर धवन ने दिया पूरा साथ, वीडियो हो रहा वायरल

Khesari Lal Yadav And Shikhar Dhawan Dance: भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव और इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन ने एक रियलिटी शो में जमकर ठुमके लगाए. दोनों का डांस काफी पसंद किया जा रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 18, 2026 12:20 AM IST

खेसारी लाल यादव ने रियलिटी शो में लगाए जमकर ठुमके, शिखर धवन ने दिया पूरा साथ, वीडियो हो रहा वायरल
शो बैटलग्राउंड 2 ओटीटी पर स्ट्रीम हो चुका है.

भोजपुरी स्टार्स बीते काफी समय से अपनी इंडस्ट्री से निकल टीवी और बॉलीवुड से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज में काम कर रहे है. पवन सिंह, रानी चटर्जी, खेसारी लाल यादव, मोनालिसा, दिनेश लाल यादव समेत कई भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे देश ही नहीं दुनिया में नाम कमा रहे हैं. फिलहाल, खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) इन दिनों अपने शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' (Battleground 2) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उनका ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो चुका है. शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खेसारी लाल यादव भोजपुरी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ स्टार क्रिकेटर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) भी दिखाई दे रहे हैं.

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शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' में होस्ट हैं शिखर धवन

शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' का एक वीडियो अमेजन एमएक्स प्लेयर के इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शो के प्रीमियर एपिसोड पर खेसारी लाल यादव तीनों मेटर्स और होस्ट शिखर धवन के साथ भोजपुरी गाने पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं. इन सभी सितारों का अंदाज फैंस को खूब पसंद किया जा रहा है. खेसारी लाल यादव के फैंस उनकी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव.' एक यूजर ने लिखा है, 'किंग ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री.' एक यूजर ने लिखा है, 'जियो खेसारी भइया.' एक यूजर ने लिखा है, 'बिहार के शेर खेसारी भइया.'

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शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' में नजर आ रहीं चार टीमें

बताते चलें कि शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' में चार टीम टीम हैं. खेसारी लाल यादव के पास भोजपुरी भौकाल्स, अभिषेक मल्हान के पास दिल्ली डोमिनेटर्स, राहुल चौथरी के पाल तेलुगु टाइगर्स और प्रियंका चौहर चौधरी के पास मुंबई स्ट्राइकर्स है. शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2'में 16 कंटेस्टेंट को चार टीम में डिवाइड किया गया है. शिखर धवन ने शो में सुपरमेंटर बनकर वापसी की है. शो के दौरान चारों टीम के मेंटर के बीच का टशन देखने को मिल रहा है. शो में सभी एक-दूसरे को जमकर रोस्ट करते नजर आ रहे हैं. वहीं, शो के होस्ट शिखर धवन माहौल को नॉर्मल करते नजर आते हैं. बताते चलें कि शो 'बैटलग्राउंड' का पहला सीजन अभिषेक मल्हान की टीम ने जीता था. अब देखने वाली बात होगी कि शो का दूसरा सीजन कौन सी टीम जीतती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Battleground Entertainment News Khesari Lal Yadav Shikhar Dhawan