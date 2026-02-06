ENG हिन्दी
  • बढ़ा विवाद... खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह ने उठाया कदम तो फूटा एक्टर का गुस्सा, यूं निकाली भड...

बढ़ा विवाद... खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह ने उठाया कदम तो फूटा एक्टर का गुस्सा, यूं निकाली भड़ास

Pawan Singh vs Khesari Lal Yadav: पवन सिंह और खेसारी लाल का विवाद बढ़ रहा है. हाल ही में पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव से कभी ना मिलने की बात कही थी और इस पर अब एक्टर की प्रतिक्रिया आ गई.

By: Kavita  |  Published: February 6, 2026 5:33 PM IST

बढ़ा विवाद... खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह ने उठाया कदम तो फूटा एक्टर का गुस्सा, यूं निकाली भड़ास

Pawan Singh vs Khesari Lal Yadav: भोजपुरी इंडस्ट्री इन दिनों दो हिस्सों में बटी हुई हैं. एक तरफ खेसारी लाल यादव हैं और दूसरी तरफ पवन सिंह हैं. दोनों कलाकार एक दूसरे के खिलाफ बोलने से रुक नहीं रहे हैं. इतना ही नहीं, बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों ही एक्टर्स आमने-सामने आ गए थे, जिस वजह से ही दोनों ही कलाकारों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है. बीते दिनों ही पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव से कभी बात ना करने और मिलने की बात कही थी, जिस पर अब खेसारी लाल यादव का रिएक्शन आया है.

पवन सिंह के खिलाफ बोले खेसारी लाल यादव

हाल ही में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे पवन सिंह (Pawan Singh) के बयान पर प्रतिक्रिया ली गई. इस मौके पर एक्टर ने भी खुलकर जवाब दिया. उन्होंने पवन सिंह के कभी न मिलने वाले बयान पर कहा, 'कोई परेशानी नहीं है. अगर वो मिलना नहीं चाहते तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है. ये उनका निजी फैसला है. हर व्यक्ति अपने फैसले लेने के लिए आजाद है. किसी से मिलना और ना मिलना... पूरी तरह हर इंसान का निजी फैसला है. मैंने तो हमेशा सभी का सम्मान किया है और ये भी उनकी निजी राय होनी चाहिए. उनसे मुलाकात करके ही मेरे घर का सारा कामकाज नहीं चलता है. न ही वह मेरा घर चलाते हैं. एक कलाकार के रूप में मैंने हमेशा ही उनका सम्मानत किया है और मेरा मानना है कि ऐसी बातें होती रहती हैं और इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.'

पवन सिंह को बड़ा भाई मानते हैं खेसारी लाल यादव?

इसके अलावा, खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो मेरी लाइफ में कभी भी जरूरी नहीं रहे. मैं हमेशा ही उनके साथ खड़ा रहा हूं और एक छोटे भाई के रूप में मैंने उनके प्रति अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं. चाहे वो उनके चुनाव संबंधित हो या फिर उनके निजी मुद्दे. मैंने हमेशा ही उन्हें सफल होते हुए देखना चाहा है. ये पूरी तरह से उनकी मर्जी रही है कि वह मुझसे मिलना चाहते है भी या नहीं. आज मैं जिस मुकाम पर हूं वहां पर मैं उनसे मिलने का कारण नहीं बल्कि मेहनत की वजह से आया हूं. बता दें कि खेसारी लाल बिहार के विधान सभा चुनाव में उतरे थे तब उन्होंने पवन सिंह की निजी जिंदगी पर खूब बयानबाजी की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

