'मेरे बाप मत बनो...' Khesari Lal ने रवि किशन से क्यों कही इतनी बड़ी बात? भरी महफिल में भोजपुरी स्टार ने निकाली भड़ास

Khesari Lal On Ravi Kishan And Pawan Singh: भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने हाल ही में खेसारी लाल यादव के लिए काफी कुछ कहा था लेकिन अब खेसारी ने भी हर बात का जवाब दिया है. आइए आपको बताते हैं कि खेसारी ने क्या क्या कहा है.

By: Kavita  |  Published: January 26, 2026 4:07 PM IST

Khesari Lal On Ravi Kishan And Pawan Singh: साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें भोजपुरी कलाकारों के बीच जुबानी जंग देखने के लिए मिली. इस चुनाव में खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रचार के दौरान एक तरफ खेसारी लाल यादव थे और दूसरी तरफ रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी थे, जिनके बीच खूब आरोप प्रत्यारोप हुए. अब इस कड़ी में खेसारी लाल यादव ने अपनी भड़ास निकाली है. उन्होंने रवि किशन और पवन सिंह को भरी महफिल में खरी खोटी सुनाई है.

खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल

खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो कोलकाता का है, जिसमें वह खड़े होकर रवि किशन (Ravi Kishan) को जमकर सुना रहे हैं. इस वीडियो में वह बोलते दिखाई दे रहे हैं कि एक बड़े आर्टिस्ट है, जिनका नाम रवि किशन जी हैं. वो कहते हैं कि पहले यहां (पैर की ओर इशारा करते हुए) तक पैर छूता था. अब यहां तक छूता है. बाद का तो पता नहीं... शुक्र मनाइए कि आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है. यहां तो आजकल बेटा अपने बाप के पैर नहीं छूता है और मुझे पैदा कनरे वाले का नाम श्री मंगरू यादव है, तो आप मेरे बाप बनने की कोशिश तो जरा भी मत करो. मानता हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बाप हो गए हो.

खेसारी लाल यादव ने रवि किशन के लिए कही ये बात

इसके आगे खेसारी लाल यादव ने ये भी कहा कि एक शब्द बताउं तो मैं आप सबको हमें घेरने की, बदनाम करने की... हर रोज तैयारी होती है. अरे महफिल तुम्हारी होती है लेकिन उसमें चर्चा हमारे होते हैं. महफिल उनकी थी लेकिन पूरी रात खेसारी लाल यादव की बात हो रही थी. अभिनेता ने आखिर में रवि किशन के लिए ये भी कहा कि अगर आप आज भी मिलेंगे तो आज भी चर्चा होगी. मैं लोग मुझे कितना भी नीचे गिरा लीजिए. लेकिन जिसको जनता ने खुद बनाया है उसे कोई भी इंसान नीचे नहीं गिरा सकता है. मैं ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ. मैंने गरीबी को पास से देखा है. मैं बेशक चुनाव हारा हूं लेकिन लोगों के दिल जीत चुका हूं.

कैसे शुरू हुआ खेसारी लाल यादव और रवि किशन के बीच ये विवाद

बता दें कि खेसारी लाल और रवि किशन के बीच ये विवाद गोरखपुर महोत्सव से हुआ है. इसमें सांसद रवि किशन ने खेसारी लाल के लिए कहा था कि पहले दोनों गोर छूता था और नया नया आता था. इसके बाद कोहनी तक छूने लगा. बाद में नहीं बोलेंगे. रवि किशन के साथ इस सभा में पवन सिंह भी थे.

