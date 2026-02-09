ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • खेसारी लाल यादव ने ब्राह्मण बच्चे को पैर छूने से रोका, बोले- 'ये हमारे...', लोगों ने किया ...

खेसारी लाल यादव ने ब्राह्मण बच्चे को पैर छूने से रोका, बोले- 'ये हमारे...', लोगों ने किया ट्रोल

Khesari Lal Yadav Video: भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर खेसारी लाल यादव अपने लेटेस्ट वीडियो को लेकर जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 9, 2026 10:32 PM IST

खेसारी लाल यादव ने ब्राह्मण बच्चे को पैर छूने से रोका, बोले- 'ये हमारे...', लोगों ने किया ट्रोल

भोजपुरी की टॉप के स्टार्स में से एक खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) आए दिन लोगों के बीच चर्चा में आ जाते हैं. उन्होंने बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीति में किस्मत आजमाई थी लेकिन सफल नहीं हो सके. उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गए थे. वहीं, खेसारी लाल यादव के वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और इनमें से कई बार उन्हें ट्रोल किया जाता है. अब भोजपुरी एक्टर का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है और लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है. आइए जानते हैं कि खेसारी लाल यादव ने ऐसा क्या किया है.

Also Read
बढ़ा विवाद... खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह ने उठाया कदम तो फूटा एक्टर का गुस्सा, यूं निकाली भड़ास

खेसारी लाल यादव का वीडियो हुआ वायरल

खेसारी लाल यादव के एक इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो देखा जा सकता है कि एक बच्चा आता है और एक्टर के पैर छूने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे रोक देते हैं. वह खुद के बच्चे के पैर छू लेते हैं. वह उस बच्चे का हालचाल पूछते हैं और इसके साथ ही खेसारी लाल यादव ने उस बच्चे से कहा, 'आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो. और हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं, ये हमारे संस्कार है.' भोजपुरी एक्टर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

Also Read
'मेरे बाप मत बनो...' Khesari Lal ने रवि किशन से क्यों कही इतनी बड़ी बात? भरी महफिल में भोजपुरी स्टार ने निकाली भड़ास

TRENDING NOW

खेसारी लाल यादव को लेकर आए ये कमेंट

खेसारी लाल यादव के वीडियो को पर एक यूजर ने लिखा है, 'मानसिक गुलामी और बौद्धिक विकलांगता की हद है ये.' एक यूजर ने लिखा है, 'और फिर कहता है कि जातिवाद कुछ नहीं होता.' एक यूजर ने लिखा है, 'यही तो हजारों साल की दासता वाली मानसिकता है, अगर वर्ण कर्म प्रधान है तो उस बच्चा अपने किस कर्म से ऊंचा हो गया.' एक यूजर ने लिखा है ये कैसी मानसिकता है. 'इस तरह से खेसारी लाल यादव को निशाना बनाया गया है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bhojpuri Gossip Bhojpuri News Entertainment News Khesari Lal Yadav