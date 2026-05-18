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Bhojpuri Song: यूट्यूब पर गर्दा उड़ा रहा Khesari lal Yadav का 3 मिनट 19 सेकंड का ये Video, पवन सिंह को पछाड़ बना नंबर वन

Khesari Lal Yadav का एक गाना इन दिनों यूट्यूब पर जमकर गर्दा उड़ा रहा है. हाल ही में रिलीज हुए इस गाने ने पवन सिंह को पटखनी दे दी है और व्यूज में टॉप पर है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 18, 2026 6:44 PM IST
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यूट्यूब पर गर्दा उड़ा रहा है खेसारी लाल यादव का ये गाना

Khesari Lal Yadav Song: भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) के बीच बॉक्स ऑफिस से लेकर यूट्यूब तक की जंग किसी से भी छिपी नहीं है. जब भी इनका कोई नया गाना आता है, तो इंटरनेट पर व्यूज का तूफान आ जाता है, लेकिन इस बार खेसारी एक ऐसा गाना लेकर आए हैं, जो पिछले दो हफ्तों से न सिर्फ लगातार टॉप पर बना हुआ है, बल्कि इसने पवन सिंह के पुराने रिकॉर्ड्स को तहस-नहस कर डाला है. तो चलिए जानते हैं ट्रेंडिंग स्टार का ये कौन सा गाना है.

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यूट्यूब पर गर्द उड़ा रहा है खेसारी लाल का ये गाना

खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav Song) का 31 मार्च 2026 को नया गाना 'कमर में दागी' (Kamar Me Dagi) रिलीज हुआ था. इसे खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज (Shilpi Raj) ने मिलकर गाया है और इसमें खेसारी के साथ एक्ट्रेस सोना डे (Sona Dey) अपनी केमिस्ट्री का तड़का लगाते नजर आ रहे हैं. खेसारी लाल यादव का महज 3 मिनट 19 सेकंड का ये नया गाना इन दिनों यूट्यूब पर जमकर गर्दा उड़ा रहा है. इस वीडियो ने अपनी धुआंधर परफॉर्मेंस से पावर स्टार पवन सिंह को भी पछाड़ दिया है और यूट्यूब के ट्रेंडिंग चार्ट पर नंबर वन की गद्दी पर कब्जा कर लिया है.

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क्यों ट्रेंड में हैं ये गाना?

3 मिनट 19 सेकंड के इस गाने में खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस सोना डे के बीच शानदार केमिस्ट्री और रोमांस देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि, बेहद कम समय में इस गाने ने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है और ये रील्स के लिए भी काफी ट्रेंड कर रहा है. ये गाने लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि, लंबे समय से नंबर 1 पर कब्जा जमाए हुए है.

डेढ़ महीने में गाने को कितने व्यूज मिले?

चार्ट में यह 7 हफ्तों से लगातार हाई प्लेड लिस्ट में है. खेसारी लाल यादव और सोना डे का 'कमर में दागी' (Kamar Me Dagi Song) गाना टॉप म्यूजिक वीडियोज में 15वें नंबर पर है और भोजपुरी लैंग्वेज का टॉपर है. वहीं अगर बात करें इस गाने के व्यूज की तो, महज डेढ़ महीने में ही इस गाने ने 46 मिलियन गाने से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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