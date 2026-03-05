खेसारी लाल यादव की बदसलूकी कैमरे में कैद, सेल्फी लेने आए फैन को मारा धक्का, यूजर्स का फूटा गुस्सा...

खेसारी लाल यादव हाल ही में एक कार्यक्रम के लिए पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक फैन को धक्का दे दिया, जिसके बाद एक्टर को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा है.

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव इस वक्त सोशल मीडिया पर फैंस के निशाने पर हैं. आमतौर पर अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाने वाले खेसारी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर उनके चाहने वाले भी हैरान हैं. पटना के एक इवेंट में हुई इस घटना ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. आखिर उस शाम पटना में क्या हुआ था और क्यों सोशल मीडिया पर खेसारी को ट्रोल किया जा रहा है.

जानें क्या है मामला

हाल ही में पटना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां खेसारी लाल यादव के साथ बिग बॉस विजेता एल्विश यादव और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी जैसे नामी चेहरे मौजूद थे. हजारों की भीड़ अपने चहेते सितारों की एक झलक पाने के लिए बेताब थी. पूरा इवेंट हंसी-मजाक और मनोरंजन के साथ चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे की एक क्लिप ने सारा मजा किरकिरा कर दिया.

क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव मंच की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेकर किनारे एक कुर्सी पर बैठते हैं. उनके हाथ में पानी की बोतल है और वे काफी थके हुए लग रहे हैं इसी दौरान एक आदमी मोबाइल लेकर उनके करीब आता है और एक सेल्फी की गुजारिश करता है. जैसे ही फैन कैमरा उनके पास लाता है, खेसारी चिड़चिड़े नजर आते हैं और अपने हाथ से जोर का धक्का देकर उसे दूर कर देते हैं.

सोशल मीडिया पर फैंस कर रहें ट्रोल

खेसारी के धक्का देते ही वहां मौजूद बाउंसर तुरंत हरकत में आते हैं और उस फैन को जबरदस्ती वहां से हटा देते हैं. वीडियो में खेसारी गुस्से में कुछ बुदबुदाते भी दिख रहे हैं, हालांकि शोर की वजह से उनके शब्द साफ नहीं हैं. इस वीडियो के सामने आते ही कमेंट सेक्शन में लोग एक्टर को ट्रोल कर रहें हैं. लोगों का मानना है कि खेसारी को अपने फैंस की वजह से ही यह मुकाम मिला है और उन्हें इस तरह का बर्वाह शोभा नहीं देता. एक यूजर ने लिखा, "भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, एक फोटो के लिए धक्का देने की क्या जरूरत थी?" वहीं कई लोगों ने इसे सफलता का घमंड करार दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more