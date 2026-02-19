ENG हिन्दी
चुनाव हारते ही बदले Khesari Lal Yadav का सुर, RJD छोड़ बीजेपी में होंगे शामिल? बताया अपना शॉकिंग फ्यूचर प्लान

Khesari Lal Yadav On Joining BJP: अभिनेता खेसारी लाल यादव ने राजनीति पर बड़ा बयान दिया है. दावा था कि वह बीजेपी में शामिल होने वाले थे लेकिन अब उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया है.

By: Kavita  |  Published: February 19, 2026 11:45 AM IST

Khesari Lal Yadav On Joining BJP: भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार राजनीति में अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं रहते. बीते बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट से छपरा सीट से चुनाव में उतरे और हार गए. उन दिनों खेसारी लाल यादव ने कई बड़े बयान दिए थे, जिस पर खूब बवाल हुआ, लेकिन अब अभिनेता से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है. दावा है कि खेसारी लाल यादव आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और इस रिपोर्ट पर अभिनेता ने रिएक्शन भी दिया है. इस दौरान उन्होंने राजनीति से दूरी बनानी की बात कबूल की है.

पवन सिंह ने राजनीति पर दिया बड़ा बयान

हाल ही में खेसारी लाल (Khesari Lal Yadav) यादव पटना एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस मौके पर उनसे ढेर सारे सवाल किए गए लेकिन सबसे पहला सवाल ये था कि क्या वह बीजेपी ज्वॉइन कर रहे हैं? इस पर अभिनेता ने कहा, 'मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. मैं कलाकार हूं और मुझे कलाकार ही रहने दीजिए. मुझे नहीं लगता है कि हमारे बस की राजनीति है. राजनीति में आप लोगों को झूठ बोलना पड़ता है और हम सच बोलने वाले लोग हैं और सच बोलकर कभी भी राजनीति नहीं की जाती है. इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना है. एक बार चुनाव लड़ना था और सिचुएशन भी ऐसी हो गई थी कि लड़ लिया मैं. मैंने देख लिया है सच्चाई यहां पर नहीं चल सकती है. मैं एक कलाकार के रूप में बहुत ही खुश हूं और मुझे कलाकार ही रहने दीजिए. अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं और संगीत ही मेरा जीवन है.'

पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर क्या बोले खेसारी लाल यादव?

खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक मामले पर कई बार बयान दिया है और इस बार भी उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो अभिनेता ने कहा, 'ये उनका पारिवारिक मामला है. मैं पहले कुछ बोल जाता था और फिर मुझे काफी ट्रोल किया जाता था. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए. ये उनका अपना मैटर है और वो सुलझा लेंगे.'

पवन सिंह के गाने पर नाचे वैभव सूर्यवंशी, क्या बोले खेसारी लाल यादव

इस मौके पर खेसारी लाल यादव से वैभव सूर्यवंशी के उस डांस वीडियो के बारे में भी पूछा गया जिसमें वह पवन सिंह के गाने पर डांस कर रहे थे. इस पर अभिनेता ने कहा कि वह हम सबका गौरव हैं और मेरा गाना बजे या फिर पवन सिंह का.. बज तो भोजपुरी गाना ही रहा है. वो भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे हैं. बिहार के सारे खिलाड़ी हमारा गौरव हैं. उनका तो धरती पर बज रहा है और मेरा चांद पर बज रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है.
