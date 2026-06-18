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मुंह में सिगरेट और कंधे पर एक्ट्रेस, खेसारी लाल यादव का स्वैग देख फैंस बोले- 'जिया हो राजा'

Khesari Lal Yadav Photos with Actress: खेसारी लाल यादव की एक्ट्रेस के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. भोजपुरी स्टार का स्वैग उनके फैंस को पसंद आ रहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 18, 2026 4:12 PM IST
मुंह में सिगरेट और कंधे पर एक्ट्रेस, खेसारी लाल यादव का स्वैग देख फैंस बोले- 'जिया हो राजा'

खेसारी और डिंपल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने फिल्मों और गानों में काफी काम किया है. जिसके चलते आज उनकी खास पहचान बनी है. भोजपुरी एक्टर अब सिर्फ अपनी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में काफी चर्चित हैं. खेसारी लाल यादव के तमाम चाहने वाले फैंस उनके प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अब उनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है और इसकी झलक सामने आई है. फैंस अपने पसंदीदा स्टार खेसारी लाल यादव का स्वैग देखकर उनके कायल हो गए हैं. भोजपुरी एक्टर के साथ एक एक्ट्रेस नजर आ रही है और दोनों का अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. खेसारी लाल यादव की लेटेस्ट फोटोज पर फैंस कमेंट कर रहे हैं.

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खेसारी लाल यादव और डिंपल सिंह की तस्वीरें वायरल

भोजपुरी सिनेमा के पॉपुलर एक्टर खेसारी लाल यादव का एक्ट्रेस डिंपल सिंह के साथ को नया प्रोजेक्ट आने वाला है. ये दोनों स्टार्स पहले भी कई प्रोजेक्ट में नजर आ चुके हैं. फैंस एक बार दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं. डिंपल सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से खेसारी लाल यादव के साथ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें दोनों का काफी ज्यादा रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है. वहीं, एक्टर ने फैंस का ज्यादा ध्यान खींचा है. दरअसल, खेसारी लाल यादव के मुंह में सिगरेट तो उनके कंधे पर डिंपल सिंह नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने शर्ट और शॉर्ट्स के साथ ही हाथों में चूड़ा पहना हुआ है. डिंपल सिंह ने इस पोस्ट में कैप्शन लिखा है, 'कमिंग सून.'

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खेसारी लाल यादव और डिंपल सिंह को लेकर आए ये कमेंट

खेसारी लाल यादव और डिंपल सिंह की तस्वीरें देखकर फैंस कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'जिया हो राजा.' एक फैन ने लिखा है, 'भोजपुरी किंग.' एक फैन ने लिखा है, 'खेसारी और डिंपल की जोड़ी मस्त है.' एक फैन ने लिखा है, 'कुछ बड़ा आने वाला है.' खेसारी लाल यादव और डिंपल सिंह देखकर फैंस ने अंदाज लगाना शुरू कर दिया है कि दोनों का जबरदस्त रोमांटिक प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है. हालांकि, ये तो आने वाला समय बताएगा कि दोनों क्या करने जा रहे हैं. बताते चलें कि खेसारी लाल यादव और डिंपल सिंह 'रुमलिया' और 'मेहरारू से केहू ना जीतल बा' जैसे प्रोजेक्ट में नजर आ चुके हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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