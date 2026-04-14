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खेसारी लाल यादव के नए वीडियो ने मचाई हलचल, भोजपुरी स्टार ने कहा- 'भाईचारा दिखाने का टाइम आ गया है'

Khesari Lal Yadav New Video: भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो शेयर किया है. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग राय बना रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 14, 2026 9:11 PM IST

खेसारी लाल यादव के नए वीडियो ने मचाई हलचल, भोजपुरी स्टार ने कहा- 'भाईचारा दिखाने का टाइम आ गया है'
खेसारी लाल यादव ने नया वीडियो शेयर किया है.

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. कभी उनके गाने सुर्खियों में छा जाते हैं तो कभी उनके बयान चर्चा का विषय बन जाते हैं. फिलहाल, खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद नई चर्चा का जन्म दे दिया है. खेसारी लाल यादव के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग कयासबाजी करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में वह चैलेंज देते नजर आ रहे हैं. बताते चलें कि खेसारी लाल यादव ने जब से राजनीति में एंट्री की है तब से उनके बयान काफी ज्यादा खबरों में रहते हैं. आइए जानते हैं कि खेसारी लाल यादव ने नए वीडियो में ऐसा क्या कहा है.

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खेसारी लाल यादव ने शेयर किया वीडियो

भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह कह रहे हैं, 'नमस्ते प्रणाम, अब हम सबको भाईचारा दिखाने का टाइम आ गया है. हमें एकदम चाहिए एकदम देसी 6 फीट के हट्ठे-कट्ठे जवान, जो आंधी, तूफान और पहाड़ से भी लड़ जाए. हमें चाहिए कुछ ऐसी लड़कियां, जिनके अंदर जोश, जुनून और आगे बढ़ने का जज्बा है. भौकाल हो, बातों का भौकाल नहीं, कुछ करने का और लड़ने का. तो आप तैयार हैं. आपका खेसरिया तैयार है. सारी दुनिया को दिखाते हैं कि सच में हम बिहारी सौ पर भारी होते हैं. लव यू.' खेसारी लाल यादव ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'भौकाल ऐसा मचाएंगे... की हवा का रुख बदल जाएगा.'

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खेसारी लाल यादव के वीडियो पर आए कमेंट

खेसारी लाल यादव के इस नए वीडियो पर जमकर कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'जरूर भाई हम आपके साथ हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'हमारा राजा भैया माहौल गरम.' कई यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है पावरस्टार खेसारी लाल यादव. बताते चलें कि पावरस्टार भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बोला जाता है. वहीं, सोशल मीडिया पर कयासबाजी हो रही है कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को चैलेंज किया है. हालांकि, खेसारी लाल यादव ने अपने वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया है. गौरतलब है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच क्लैश चलता रहता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bhojpuri News Entertainment News Khesari Lal Yadav Pawan Singh