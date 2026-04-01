खेसारी लाल यादव का गाना 'कमर में दागी' हुआ सुपरहिट, रिलीज के कुछ ही घंटों में मिले जबरदस्त व्यूज

भोजपुरी मेगास्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के गाने ने एक बार फिर इंटरनेट पर आग लगा दी है. उनका नया गाना 'कमर में दागी' रिलीज के चंद घंटों में ही यूट्यूब की टॉप-10 ट्रेंडिंग लिस्ट में शुमार हो गया है.

भोजपुरी सिनेमा के रॉकिंग स्टार खेसारी लाल यादव जो भी गाना गाते हैं वो हिट हो जाता है. होली के गानों से धूम मचाने के बाद, अब उनका नया रोमांटिक ट्रैक ‘कमर में दागी’ (Kamar Mein Dagi) सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हो रहा है. यह गाना न केवल दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया है, बल्कि यूट्यूब इंडिया की म्यूजिक कैटेगरी में भी तेजी से धमाल मचा रहा है.

रिलीज के साथ मिला व्यूज

खेसारी लाल यादव का जादू इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि ‘कमर में दागी’ को रिलीज होने के मात्र 15 घंटों के भीतर 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक लोगों ने देख लिया. यूट्यूब की टॉप-10 ट्रेंडिंग लिस्ट में इस गाने की एंट्री ने यह साफ कर दिया है कि खेसारी की फैन फॉलोइंग का मुकाबला करना नामुमकिन है. फैंस इस गाने को बार-बार देख रहे हैं, जिससे इसके व्यूज की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. वहीं 24 घंटों में इस गाने ने 20 मिलियन का आंकडा पार किया है.

क्या है गाने की कहानी

3 मिनट 20 सेकंड के इस म्यूजिक वीडियो की शुरुआत काफी दिलचस्प और मजेदार है. वीडियो में खेसारी लाल यादव एक बंद कमरे में ताका-झांकी करते हुए नजर आते हैं, जहां उनकी पत्नी तैयार हो रही होती हैं. इसके बाद शुरू होती है पति-पत्नी के बीच की मीठी तकरार. गाने के बोल के अनुसार, पत्नी शिकायत करती है कि टाइट साड़ी पहनने की वजह से उसकी कमर पर निशान यानी दाग पड़ गई है. खेसारी का साड़ी बांधने में मदद करना और अपनी पत्नी को प्यार से निहारना दर्शकों के दिलों को छू रहा है.

सोना डे और खेसारी की जोड़ी ने जीता दिल

इस गाने में मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल और इन्फ्लुएंसर सोना डे ने खेसारी की पत्नी का किरदार निभाया है. दोनों के बीच की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने गाने में चार चांद लगा दिए हैं. जहां खेसारी अपने देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, वहीं सोना डे ने अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बना दिया है.

क्रेडिट्स और टीम वर्क

‘कमर में दागी’ को खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी की मशहूर गायिका शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. शिल्पी और खेसारी की आवाज ने इस गाने को बेमिसाल बना दिया है. गाने के बोल कुंदन प्रीत ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत रोशन सिंह ने तैयार किया है. सोशल मीडिया पर फैंस कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं, जिनमें से एक ने लिखा— "खेसारी भैया की टक्कर में वाकई कोई नहीं है, ये असली ट्रेंडिंग स्टार हैं." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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