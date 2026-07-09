हीरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे खेसारी लाल यादव? अंजना सिंह ने खोल दी एक्टर की पोल, हुआ था वो तगड़ा ड्रामा

भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनके करीबी अखिलेश कश्यप के खिलाफ कई खुलासा किया है. अंजना ने लाइव आकर खेसारी के बारे में एक हैरान कर देने वाली बातें शेयर की हैं.

हीरोइन के साथ पकड़े गए थे खेसारी लाल यादव?

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा अपने असली ड्रामे और विवादों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. इस बार इंडस्ट्री के 'ट्रेंडिंग स्टार' कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव और हॉट केक नाम से मशहूर एक्ट्रेस अंजना सिंह के बीच आर-पार की लड़ाई शुरु हुई है. सोशल मीडिया पर अंजना सिंह का एक वीडियो और उनके कुछ पोस्ट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव और उनके सबसे करीबी माने जाने वाले अखिलेश कश्यप की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं.

अंजना सिंह की खुली चुनौती

विवाद की शुरुआत तब हुई जब खेसारी लाल यादव के फैंस और उनके राइट हैंड अखिलेश कश्यप ने अंजना सिंह को निशाना बनाया. अखिलेश ने कथित तौर पर अंजना को लखनऊ आकर कुछ सच्चाई देखने की चुनौती दी थी. इस बात पर भड़कीं अंजना सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सीधा हमला बोला. अंजना ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, "सुन दाढ़ी वाले चाचा कम चमचा सुन... क्या बोला तूने कि लखनऊ आओ तो कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो देख नहीं पाऊंगी? ऐसा क्या है भाई तुम्हारे पास? तुम जिसका नाम लेकर हवा बना रहे हो ना, उसकी असलियत जगजाहिर है. तुम्हारे भैया ने ना जाने उनका कितना फायदा उठाया है, फुर्सत मिले तो उनसे पूछना, वो खुद बताएंगे."

बांगुर नगर का किस्सा

अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव के अतीत का एक ऐसा पन्ना खोल दिया जिसने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है. खेसारी के चमचों को आड़े हाथों लेते हुए अंजना ने कहा, "मैं तुमको इतिहास याद दिलाती हूं, जब तुम उनके साथ थे भी नहीं. याद करो बांगुर नगर का वो ऑफिस, जब भौजी (खेसारी लाल की पत्नी) ने वहां अचानक छापा मार दिया था? तब तुम्हारे भैया वहां एक हीरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे. यह बात पता है कि नहीं? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, चुपचाप चमचागिरी करो और आगे बढ़ो."

विवाद करना इनकी आदत है

लाइव आने के बाद अंजना सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक के बाद एक बेहद आक्रामक पोस्ट शेयर किए. उन्होंने खेसारी लाल यादव को 'कंट्रोवर्सी स्टार' और 'बेकार स्टार' का टैग दे डाला. अंजना ने लिखा कि जब भी इन साहब का कोई नया गाना आने वाला होता है, ये मार्केट में बने रहने के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा करते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, "राम राम क्या दिन आ गए हैं, अब इनके गाने बिना विवाद के चल ही नहीं रहे हैं. खैर, अब हाइप मिल गई है तो जल्दी से गाना रिलीज कर दो... अरे हां, अभी तो गाना चलाने के लिए लाइव आकर रोने वाला ड्रामा बाकी है!"

अंजना ने खोली फिल्मों की पोल

अंजना ने अपने दूसरे पोस्ट में खेसारी को 'अनपढ़ स्टार मूसरी लाल' कहते हुए दावा किया कि अब बड़े ट्रेडिशनल भोजपुरी चैनल्स ने उनके गाने लेना बंद कर दिया है. अंजना के मुताबिक, खेसारी की कई फिल्में डिब्बे में बंद पड़ी हैं क्योंकि उन्हें खरीदने के लिए कोई थिएटर, टीवी चैनल, ओटीटी या यूट्यूब तैयार नहीं है. मार्केट में फेक प्रोड्यूसर्स के जरिए फिल्में बनाई जा रही हैं और यूट्यूब पर व्यूज खरीदने के लिए म्यूजिक कंपनियों पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है. अंजना ने अंत में बेहद गुस्से में लिखा "नकली मार्केटिंग स्टार कम विवादित रिजेक्टेड नेता... आ थू."