Monalisa Latest Video Goes Viral: भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मोनालिसा अक्सर अपने फैंस के बीच क्यूट फोटोज और वीडियोज पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें टीवी एक्टर कुणाल वर्मा (Kunal Verma) दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में कुणाल वर्मा मोनालिसा को आई लव यू (I Love You) कहते हैं। मोनालिसा जवाब देते हुए कहती हैं कि कभी अपनी शक्ल देखी है। इसके बाद कुणाल फनी अंदाज में मोनालिसा को रिप्लाई देते हुए हग करते दिखाई देते हैं। फैंस इस वीडियो को देखने के बाद तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं। देखिए ये शानदार वीडियो...