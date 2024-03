भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी पवन सिंह साल 2024 में लोक सभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके बाद पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से लोक सभा का टिकट भी दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को साल 2024 के लोक सभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना प्रत्याशी बनाया था। जिसके बाद पवन सिंह के समर्थक काफी खुश हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच अब खबर आ रही हैं कि पवन सिंह ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है।

पवन सिंह साल 2024 में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन अब उन्होने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। जिसके बाद पवन सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए। पवन सिंह ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर के दी। पवन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया लेकिन किसी कारण वश में आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा…' इस ट्वीट में भोजपुरी स्टार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डी को टैग भी किया है। आपको बता दें कि पवन सिंह को कल यानी 2 मार्च को टिकट मिली थी। 24 घंटे में ही नाम वापस लेने से हर कोई हैरान नजर आ रहा है। Also Read - Today Entertainment News: पत्नी के पैर दबाते हुए रामचरण का वीडियो वायरल, भाजपा ने पवन सिंह को दिया लोकसभा का टिकट

