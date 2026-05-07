google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • Chhoda Sharab गाने पर नम्रता मल्ला ने दिखाए कातिलाना मूव्स, 3 मिनट 41 सेकंड के वीडियो में दिखा अब तक...

Chhoda Sharab गाने पर नम्रता मल्ला ने दिखाए कातिलाना मूव्स, 3 मिनट 41 सेकंड के वीडियो में दिखा अब तक का सबसे बोल्ड अंदाज

Bhojpuri Song: भोजपुरी क्वीन शिल्पी राज का नया गाना 'छोड़ा शराब' रिलीज हो गया है. इस गाने में नम्रता मल्ला के बेहद ग्लैमरस और कातिलाना डांस मूव्स ने फैंस की नींद उड़ा दी है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 7, 2026 6:02 PM IST
bollywoodlife.com top news

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का नया धमाका

New Bhojpuri Song Chhoda Sharab Viral: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं. उन्होंने डांस नंबर से लेकर सैड सॉन्ग्स तक में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. वहीं अब सिंगर ने नया धमाका किया है. शिल्पी राज का नया गाना 'छोड़ा शराब' (Chhoda Sharab) रिलीज हो चुका है, जिसमें नम्रता मल्ला (Namrata Malla) की कातिल अदाएं और ऐसे-ऐसे डांस मूव्स देखने को मिल रहे हैं, जो फैंस को कायल कर रहे हैं. 3 मिनट 41 सेकंड के इस गाने ने रिलीज के कुछ घंटों बाद ही 40K से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

पवन-खेसारी को छोड़िए, इस भोजपुरी सिंगर के गाने को मिले 1 बिलियन व्यूज, Youtube पर बनाया रिकॉर्ड

बिना पिए नशे में हो जाएंगे चूर!

शिल्पी राज की आवाज और नम्रता मल्ला के डांस मूव्स वाला 'छोड़ा शराब' गाना Saregama Hum Bhojpuri के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसमें नम्रता मल्ला अपने लुक और कातिल अदाओं से आग लगा रही हैं. शिल्पी की आवाज जहां लोगों को इसपर झूमने के लिए मजबूर कर रही है, वहीं नम्रता की बोल्ड अदाएं और कातिलाना एक्सप्रेशन्स बिना पिए ही दर्शकों को नशे में चूर कर रही है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Pawan Singh और Kajal Raghwani ने पर्दे पर किया जमकर रोमांस, 3 मिनट 29 सेकंड के इस गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

'छोड़ा शराब' ने चंद घंटों में तोड़े कई रिकॉर्ड

नम्रता मल्ला और शिल्पी राज के इस गाने को 7 मई 2026 को यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है और इस गाने को खबर लिखे जाने तक 46K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. दर्शकों को ये गाना काफी पसंद आ रहा है. 'छोड़ा शराब' गाने के बोल में रोमांस, डांस और हल्की-फुल्की शरारत का तड़का लगाया गया है. गाने में नम्रता अपनी कातिल अदाओं से हीरो को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं. गाने में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि, शराब छोड़कर एक बार उसके प्यार और साथ का एहसास करके देखो.

bollywoodlife.com top news
Also Read

3 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में खेसारी लाल यादव ने पार ही रोमांस की सारी हदें, यूट्यब पर गदर मचा रहा 'कमर में दागी' गाना

इन गानों से इंटरनेट का पारा कर चुकी हैं हाई

रिलीज के बाद से इस गाने को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. देखते ही देखते ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसके पहले शिल्पी राज ने 'लाल घाघरा', 'बबुआ', 'कमरिया डोले', 'संइया जी दिलवा मांगेले गमछा बिछाई के', 'ले ले आई कोका कोला', 'पटना से बैदा बुलाई दा', 'राजा जी खून कैदा' और 'बदल देब पति' जैसे पॉपुलर गानों में अपनी आवाज दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

TV की इस हसीना के लिए खूबसूरती ही बन गई थी अभिशाप! 'गोरा' होने की वजह से झेले रिजेक्शन, अब रोहित शेट्टी के शो में लगाएगी आग