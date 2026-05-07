Chhoda Sharab गाने पर नम्रता मल्ला ने दिखाए कातिलाना मूव्स, 3 मिनट 41 सेकंड के वीडियो में दिखा अब तक का सबसे बोल्ड अंदाज

Bhojpuri Song: भोजपुरी क्वीन शिल्पी राज का नया गाना 'छोड़ा शराब' रिलीज हो गया है. इस गाने में नम्रता मल्ला के बेहद ग्लैमरस और कातिलाना डांस मूव्स ने फैंस की नींद उड़ा दी है.

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का नया धमाका

New Bhojpuri Song Chhoda Sharab Viral: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं. उन्होंने डांस नंबर से लेकर सैड सॉन्ग्स तक में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. वहीं अब सिंगर ने नया धमाका किया है. शिल्पी राज का नया गाना 'छोड़ा शराब' (Chhoda Sharab) रिलीज हो चुका है, जिसमें नम्रता मल्ला (Namrata Malla) की कातिल अदाएं और ऐसे-ऐसे डांस मूव्स देखने को मिल रहे हैं, जो फैंस को कायल कर रहे हैं. 3 मिनट 41 सेकंड के इस गाने ने रिलीज के कुछ घंटों बाद ही 40K से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं.

बिना पिए नशे में हो जाएंगे चूर!

शिल्पी राज की आवाज और नम्रता मल्ला के डांस मूव्स वाला 'छोड़ा शराब' गाना Saregama Hum Bhojpuri के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसमें नम्रता मल्ला अपने लुक और कातिल अदाओं से आग लगा रही हैं. शिल्पी की आवाज जहां लोगों को इसपर झूमने के लिए मजबूर कर रही है, वहीं नम्रता की बोल्ड अदाएं और कातिलाना एक्सप्रेशन्स बिना पिए ही दर्शकों को नशे में चूर कर रही है.

'छोड़ा शराब' ने चंद घंटों में तोड़े कई रिकॉर्ड

नम्रता मल्ला और शिल्पी राज के इस गाने को 7 मई 2026 को यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है और इस गाने को खबर लिखे जाने तक 46K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. दर्शकों को ये गाना काफी पसंद आ रहा है. 'छोड़ा शराब' गाने के बोल में रोमांस, डांस और हल्की-फुल्की शरारत का तड़का लगाया गया है. गाने में नम्रता अपनी कातिल अदाओं से हीरो को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं. गाने में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि, शराब छोड़कर एक बार उसके प्यार और साथ का एहसास करके देखो.

इन गानों से इंटरनेट का पारा कर चुकी हैं हाई

रिलीज के बाद से इस गाने को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. देखते ही देखते ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसके पहले शिल्पी राज ने 'लाल घाघरा', 'बबुआ', 'कमरिया डोले', 'संइया जी दिलवा मांगेले गमछा बिछाई के', 'ले ले आई कोका कोला', 'पटना से बैदा बुलाई दा', 'राजा जी खून कैदा' और 'बदल देब पति' जैसे पॉपुलर गानों में अपनी आवाज दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…