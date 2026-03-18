Navratri 2026: नवरात्रि पर मनोज तिवारी का बड़ा धमाका, गाने में दिखे मां दुर्गा के 9 रूप...

चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मनोज तिवारी का नया देवी गीत 'ममता की छांव' रिलीज हो गया है. यह गीत मां दुर्गा के नौ रूपों को जन्म देने वाली मां की ममता के साथ जोड़कर एक भावुक कहानी बयां करता है. यह गाना इस सीजन में हर भक्त के दिल को छू रहा है.

चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा देश मां भगवती के स्वागत की तैयारियों में जुटा है, भोजपुरी संगीत जगत के दिग्गज और सांसद मनोज तिवारी ने भक्तों को एक बेहद खास तोहफा दिया है. 19 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि के उल्लास के बीच, मनोज तिवारी का साल 2026 का पहला देवी गीत 'ममता की छांव' रिलीज हो चुका है. अक्सर देवी गीतों में हम मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की महिमा सुनते हैं. लेकिन 'ममता की छांव' की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी और गहरा मैसेज है. इस गीत के माध्यम से मनोज तिवारी ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें जन्म देने वाली मां ही साक्षात दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है.

देवी दुर्गा के नौ रुपों की कहानी

इस गाने में दिखाया गया है कि कैसे एक मां अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों की ढाल बनी रहती है और उन पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है. गीत के भाव इतने मार्मिक हैं कि इन्हें सुनकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं. इसमें एक बेटे की वह प्रार्थना दिखाई गई है, जो चाहता है कि उसकी हर सुबह की शुरुआत अपनी मां का चेहरा देखकर हो. मनोज तिवारी ने अपने आवाज के जरिए उस एहसास को पिरोया है कि मां ही बच्चे की पहली गुरु होती है और वही उसे इस संसार में सिर उठाकर जीने के काबिल बनाती है.

गाना और गाने का म्यूजिक

यह विशेष भजन 'मृदुल भक्ति टीवी' के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस गाने में मनोज तिवारी ने अपनी आवाज दी है. वहीं उन्होंने गीतकार डी ब्रूक के साथ मिलकर इसे खूबसूरती भी बनाया है. संगीतकार वीके बीट्स ने इसमें ट्रेडिशनल और माॅर्डन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ऐसा तालमेल बिठाया है जो सीधे दिल को छूता है. वहीं सोशल मीडिया पर गाने को शेयर करते हुए मनोज तिवारी ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है.

मनोज तिवारी ने लिखा खास पोस्ट

अपने पोस्ट में मनोज तिवारी ने लिखा कि "ममता भी तू, शक्ति भी तू, मां भी तू, जगदंबा भी तू... यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस बेटे की है जिसके लिए उसकी मां ही उसकी पूरी दुनिया है." उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद होने के नाते राजनीति में एक्टिव रहने के बावजूद, मनोज तिवारी ने अपनी सांस्कृतिक को कभी नहीं छोड़ा. भोजपुरी भक्ति संगीत में उनका बहुत योगदान है. उनके पुराने देवी पचरा गीत आज भी हर पंडाल और घर में गूंजते हैं. 'निमिया के डाढ़ मईया', 'मईया लाले रंगवा ना', और 'पहाड़े बइठइं ना' जैसे गीतों के बाद 'ममता की छांव' उन सभी भक्तों के लिए एक तोहफा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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