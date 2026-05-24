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Bhojpuri Song: 3 मिनट 13 सेकंड के गाने 'रानी कही दा ना' में नीलम गिरी ने दिखाईं अदाएं, फिदा हुए फैंस

Neelam Giri Bhojpuri Song: पॉपुलर एक्ट्रेस नीलम गिरी का भोजपुरी गाना 'रानी कही दा ना' काफी पसंद किया जा रहा है. उनका ये गाना यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 24, 2026 3:27 PM IST
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नीलम गिरी का गाना धमाल मचा रहा है.

भोजपुरी गानों को काफी पसंद किया जाता है. ये गाने रिलीज होते ही यूट्यूब पर छा जाते हैं. नए गानों के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. फिलहाल, एक्ट्रेस नीलम गिरी (Neelam Giri) का भोजपुरी गाना 'रानी कही दी ना' (Rani Kahi Da Na) धमाल मचा रहा है. इस गाने में उनकी जबरदस्त अदाएं फैंस को मदहोश कर रही हैं. भोजपुरी गाना 'रानी कही दी ना' में नीलम की गिरी के अंदाज के साथ ही सिंगर शिल्पा राज (Shilpi Raj) ने चार चांद लगाए हैं. ये गाना यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने को सुनने के बाद आप भी थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे.

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यूट्यूब पर छाया भोजपुरी गाना 'रानी कही दी ना'

भोजपुरी गाना 'रानी कही दी ना' जब से रिलीज हुआ तब से छाया हुआ है. एल्बम 'महारानी कही दा ना' का ये गाना टुनटुन यादव ने लिखा है. वहीं, शिल्पी राज की आवाज में काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने में नीलम गिरी ने जो अदाएं दिखाई हैं, वो फैंस हमेशा याद रखने वाले हैं. 3 मिनट 13 सेकंड भोजपुरी गाने 'रानी कही दी ना' में नीलम गिरी ने अपने दिलकश अंदाज से फैंस को दीवाना बनाया है. इस गाने में उनके आउटफिट से लेकर एक्सप्रेशन तक सबकुछ मस्त दिखाई दे रहा है. उनका ये गाना बार-बार देखा जा रहा है. गाने को लेकर फैंस रिएक्शन भी दे रहे हैं. भोजपुरी एक्ट्रेस के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने अपने ग्लैमरस अवतार दिखाकर फैंस का ध्यान खींचा है. नीलम गिरी अक्सर अपनी अदाओं पर फैंस को फिदा करती नजर आती हैं.

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नीलम गिरी ने कमाया काफी नाम

27 साल की एक्ट्रेस नीलम गिरी ने काफी कम उम्र में अच्छी पहचान बना ली है. उन्होंने साल 2021 में फिल्म 'बाबुल' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है. नीलम गिरी ने इसके बाद 'इज्जत घर', 'टुन टुन', 'कलाकंद' जैसी मूवीज में काम किया. इसके अलावा वह कई म्यूजिक वीडियो का हिस्सा रही. नीलम गिरी सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री में काम किया है. वह साल 2025 में पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नजर आई थीं. इसके अलावा वह साल 2026 में आए रियलिटी शो 'द 50' का हिस्सा रही थीं. नीलम गिरी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका जन्म बलिया में हुआ था. उन्होंने पटना से पढ़ाई की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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