New Bhojpuri Song: खेसारी लाल का नया गाना 'भतार भगवान' हुआ वायरल, कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर बटोरे लाखों व्यूज

Khesari Lal Yadav New Song: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का नया गाना ‘भतार भगवान’ इंटरनेट पर रिलीज होते ही बवाल मचा रहा है.

खेसारी लाल का नया गाना

अगर आप भोजपुरी गानों के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक बेहद ही कड़क खुशखबरी है. भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव एक बार फिर अपने नए धमाकेदार गाने के साथ सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ाने आ गए हैं. उनके नए गाने का नाम है ‘भतार भगवान’, जो रिलीज होते ही इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. गाने में जो देसी रोमांस, कड़क म्यूजिक और गजब का स्वैग है, उसने फैंस का दिल पूरी तरह से जीत लिया है.

खेसारी और शिल्पी राज की जोड़ी

इस गाने की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी आवाज. ‘भतार भगवान’ गाने को खुद खेसारी लाल यादव और भोजपुरी सुरों की मल्लिका शिल्पी राज ने मिलकर गाया है. जब भी ये दोनों किसी गाने के लिए साथ आते हैं, तो समझो ब्लॉकबस्टर होना तय है. इस गाने में भी दोनों की गायकी का वही पुराना जादू देखने को मिल रहा है, जो दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर देता है. वहीं अगर वीडियो की बात करें, तो स्क्रीन पर खेसारी लाल यादव के साथ खूबसूरत एक्ट्रेस श्रुति राव नजर आ रही हैं. श्रुति और खेसारी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

परदे के पीछे की टीम

इस गाने को हिट बनाने में सिर्फ सिंगर्स का नहीं पर्दे के पीछे काम करने वाली पूरी टीम का बड़ा हाथ है. अभिषेक भोजपुरिया ने इस गाने के बेहद कैची और मजेदार बोल लिखे हैं. गाना का धांसू म्यूजिक गोविंद मिश्रा ने तैयार किया है, जबकि इसे कंपोज पप्पू प्रेमी ने किया है. वहीं, राज शर्मा ने मिक्सिंग का बेहतरीन काम संभाला है. वीडियो को शानदार लुक देने और डांस स्टेप्स को कोरियोग्राफ करने का जिम्मा लक्की विश्वकर्मा ने उठाया है. यह पूरा गाना कृष्णा अमृत फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बना है, जिसे राजकुमार सिंह ने प्रोड्यूस किया है. फैंस इस गाने को Global Music Junction Pvt. Ltd. के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं.

फैंस को बहुत पसंद आ रहा गाना

गाना जैसे ही यूट्यूब पर रिलीज हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. खेसारी के चाहने वाले गाने पर अपना जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक क्रेजी फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, "गाना का एक-एक लाइन हिट है भाई, सच में मजा आ गया... इसे कहते हैं पावर ऑफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव!" वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "भोजपुरी के शेर, खेसारी लाल जिंदाबाद!" कई लोग गाने के म्यूजिक और खेसारी-श्रुति के डांस मूव्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.