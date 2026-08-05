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Bhojpuri Bawaal: डिनर टेबल पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, गुस्से में आगबबूला होकर निकले पवन सिंह, मचा बवाल

जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' के तीसरे एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. डिनर टेबल पर बातचीत के दौरान पावर स्टार पवन सिंह बीच में ही शो छोड़कर गुस्से में गाड़ी से निकल गए.

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By: Shreya Pandey | Published: August 5, 2026 7:25 AM IST
Bhojpuri Bawaal: डिनर टेबल पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, गुस्से में आगबबूला होकर निकले पवन सिंह, मचा बवाल

आगबबूला होकर निकले पवन सिंह

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर इन दिनों नया और दिलचस्प रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह शो हर रात 9 बजे स्ट्रीम होता है, और इसके तीसरे एपिसोड ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है. इस धमाकेदार एपिसोड में भोजपुरी सिनेमा के तमाम बड़े दिग्गज सितारे जैसे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और राजनीतिक गलियारों से तेजप्रताप यादव एक ही छत के नीचे नजर आए. एपिसोड की शुरुआत जहां डिनर और हंसी-मजाक के साथ हुई थी, वहीं अंत तक आते-आते माहौल में तनाव और ड्रामा देखने को मिला.

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पवन सिंह का शेड्यूल

शो की शुरुआत में पावर स्टार पवन सिंह के दबंग अंदाज और उनके व्यस्त शेड्यूल की झलक दिखाई जाती है. उनके मैनेजर नीरज सिंह ने खुलासा किया कि पवन सिंह अपने मूड और शर्तों के हिसाब से काम करते हैं, जो अक्सर उनके काम करने के तरीके में झलकता है. इसके बाद, दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे को दिखाया जाता है. आम्रपाली ने खुलासा किया कि निरहुआ ने हाल ही में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफल 20 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके चलते उन्हें 'जुबली स्टार' कहा जाता है. इस खास उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए आम्रपाली ने निरहुआ के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज डांस प्लान किया था. जब निरहुआ ने अपनी फिल्मों के गानों पर आम्रपाली का यह सरप्राइज डांस देखा, तो वह भावुक हो गए.

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डिनर टेबल पर शुरु हुई बहस

शाम ढलने के साथ ही तेजप्रताप यादव द्वारा आयोजित डिनर पार्टी शुरू होती है. डिनर टेबल पर शुरुआत में तो पुरानी यादें ताजा की जाती हैं, जहां निरहुआ और तेजप्रताप अपने बचपन के मिलने की बातें शेयर करते हैं. लेकिन जल्द ही यह हल्की-फुल्की बातचीत बहस में बदल जाती है. तेजप्रताप यादव ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि आजकल लोग भोजपुरी फिल्मों को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें फूहड़ता और अश्लीलता बढ़ गई है. इस पर निरहुआ ने सहमति जताते हुए कहा कि इस गंदगी को जड़ से खत्म करना होगा.

बातचीत में आगे काजल राघवानी ने दखल देते हुए कहा कि आज के दौर में केवल अश्लील नहीं बल्कि कई अच्छी महिला-प्रधान और बेहतरीन फिल्में भी बन रही हैं. निरहुआ ने अपनी बात रखते हुए बताया कि कैसे वह आम्रपाली की फिल्म 'विद्या' को देखकर फ्लाइट में रो पड़े थे.

जब पवन सिंह की एंट्री ने बदल दिया खेल

डिनर के अंत में पवन सिंह की धमाकेदार एंट्री होती है. आते ही वह सभी को गले मिलते हैं और आम्रपाली के बगल वाली सीट पर बैठकर टिप्पणी करते हैं, "अच्छा, देवर-भाभी एक साथ!" इस पर काजल राघवानी तुरंत चुटकी लेते हुए कहती हैं कि यहीं से लोगों के बीच कन्फ्यूजन शुरू होती है कि आप लोग जानबूझकर ऐसा रिश्ता क्यों निभाते हैं, जबकि इंडस्ट्री में पहले से ही इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं.

इसके बाद काजल के पूछने पर कि वह इतनी देर से क्यों आए, पवन सिंह जवाब देते हैं कि वह कार से आए हैं क्योंकि उन्हें प्लेन से सफर करना पसंद नहीं है. इसके बाद वह तेजप्रताप यादव को 'राजा भैया' कहकर बुलाते हैं, जिससे तेजप्रताप नाराज हो जाते हैं और टोकते हुए कहते हैं कि ‘राजा भैया उत्तर प्रदेश में हैं, यहां तेजू भैया हैं.’

जिसके बाद निरहुआ उन्हें 'पवन जी' कहते हैं, जिससे पवन सिंह अंदर ही अंदर आहत और नाराज हो जाते हैं. बात इतनी बढ़ जाती है कि पवन सिंह अचानक अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, गुस्से में आगबबूला होकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं. तेजप्रताप यादव उन्हें मनाने के लिए फोन भी करते हैं, लेकिन पवन सिंह कॉल रिसीव नहीं करते. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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