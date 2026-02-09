ENG हिन्दी
  भोजपुरी गाने ने हिला दिया इंटरनेट! निरहुआ और आम्रपाली के 'मरून कलर सड़िया' ने बनाया रिकॉर्ड, Youtube पर मिले 313 मिलियन व्यूज

भोजपुरी गाने ने हिला दिया इंटरनेट! निरहुआ और आम्रपाली के 'मरून कलर सड़िया' ने बनाया रिकॉर्ड, Youtube पर मिले 313 मिलियन व्यूज

भोजपुरी एक्टर निरहुआ और आम्रपाली दुबे जब भी एक साथ नजर आते हैं तहलका मचा देते हैं. इनका गाना 'मरून कलर सड़िया' इन दिनों यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. लोग इस गाने पर खूब रिल्स बना रहे हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 9, 2026 10:11 PM IST

भोजपुरी गाने ने हिला दिया इंटरनेट! निरहुआ और आम्रपाली के 'मरून कलर सड़िया' ने बनाया रिकॉर्ड, Youtube पर मिले 313 मिलियन व्यूज

भोजपुरी इंडस्ट्री की दुनिया में जब भी दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे की जोड़ी साथ आती है, तो मानों सफलता की गारंटी पक्की हो जाती है. लेकिन इस बार इस जोड़ी ने किसी शोर-शराबे वाले आइटम नंबर से नहीं, बल्कि एक बेहद सादगी भरे गाने 'मरून कलर सड़िया' से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस गाने को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहें हैं. 'मरून कलर सड़िया' ने यूट्यूब पर सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस गाने ने अब तक 313 मिलियन (31 करोड़ से ज्यादा) व्यूज मिल चुका है. जो किसी भी रीजनल गाने के लिए बहुत बड़ी बात है.

रील्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस गाने पर इंस्टाग्राम पर अब तक 11 मिलियन (1.10 करोड़) से ज्यादा रील्स बनाई जा चुकी हैं. अक्सर गानों के व्यूज तो करोड़ों में होते हैं, लेकिन रील्स का यह आंकड़ा दिखाता है कि यह गाना लोगों के दिलों और जुबान पर किस कदर बस गया है. आज के दौर में जहां लाउड म्यूजिक और शोर-शराबे का चलन है, वहीं 'मरून कलर सड़िया' अपनी सादगी के लिए पसंद किया जा रहा है. इस गाने में निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने इस गाने में कोई मॉडर्न कपड़ा नहीं, बल्कि एकदम ट्रेडिशनल लुक अपनाया है. आम्रपाली का मरून साड़ी में सादगी भरा अंदाज और निरहुआ के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है.

निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी

भोजपुरी सिंगर नीलकमल सिंह ने इस गाने को गाया है और कल्पना की आवाजों ने इस गाने में जान फूंक दी है. इस गाने के बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं. वहीं इस गाने में म्यूजिक ओम झा ने दिया है. ये गाना फसल फिल्म का हिस्सा है. सिंगर नीलकमल की आवाज ने इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बना दिया है. वहीं यूट्यूब पर फैंस भी भर भरकर कमेंट कर रहें हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी हिट हैं इनकी फिल्में जितनी हिट होती हैं, उससे कहीं ज्यादा इनके गाने लोगों के बीच चर्चा का विषय रहते हैं. वहीं निरहुआ और आम्रपाली दुबे के रिश्ते को लेकर भी फैंस के बीच चर्चा रहती है. 'मरून कलर सड़िया' की इस सफलता ने हर किसी को हैरान कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

