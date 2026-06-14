निरहुआ ने फैंस को दिखाया अपना आलीशान आशियाना, बालकनी से लेकर खेतों तक की दिखी झलक, गृह प्रवेश की तस्वीरें वायरल

अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले निरहुआ ने फैंस को अपने नए गाजीपुर वाले आलीशान घर की झलक दिखाई है. वहीं एक्टर ने ग्लैमर से दूर रहने वाली पत्नी मंशा यादव संग गृह प्रवेश पूजा की फोटो भी शेयर की.

निरहुआ का नया आलीशान आशियाना

भोजपुरी जगत के दिग्गज एक्टर और राजनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी रील लाइफ और राजनीतिक दौरों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन जब बात उनकी पर्सनल लाइफ की आती है, तो वह इसे मीडिया की चकाचौंध से कोसों दूर रखना पसंद करते हैं. यही वजह है कि फैंस हमेशा उनकी निजी जिंदगी की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. हाल ही में निरहुआ ने अपने गाजीपुर स्थित नए और आलीशान घर का एक बेहद खूबसूरत वीडियो शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

होम टूर में दिखी देसी झलक

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में निरहुआ अपने नए आशियाने का होम टूर कराते नजर आ रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में वह अपने बड़े से घर की छत की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं. इसके बाद वह टहलते हुए आलीशान बालकनी एरिया में आते हैं. बालकनी से जब कैमरा बाहर की तरफ घूमता है, तो वहां का नजारा किसी का भी दिल जीत ले. घर के चारों तरफ दूर-दूर तक फैले हरे-भरे खेत-खलिहान दिखाई देते हैं. इस आलीशान घर में देसी और मॉडर्न आर्किटेक्चर का खूबसूरत फ्यूजन देखने को मिला है.

पत्नी मंशा यादव संग गृह प्रवेश

कुछ महीने पहले निरहुआ के भाई इंद्रजीत यादव ने इंस्टाग्राम पर गृह प्रवेश पूजा की कुछ बेहद पर्सनल फोटोज शेयर की थीं. इन तस्वीरों की सबसे खास बात यह थी कि सालों बाद निरहुआ की पत्नी मंशा यादव पहली बार आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने आईं. अक्सर फिल्मों में एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के साथ निरहुआ की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर लोग उनके ऑफ-स्क्रीन रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाते थे. हालांकि, दोनों सितारों ने हमेशा इन बातों को अफवाह बताया. अब पत्नी मंशा संग गृह प्रवेश की इन तस्वीरों ने उन सभी अफवाहों पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया है.

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सिर पर कलश रखे घर में आईं मंशा

वायरल तस्वीरों में निरहुआ और उनकी पत्नी मंशा यादव एक हवन कुंड के सामने बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों से पूजा करते नजर आ रहे हैं. एक बेहद खूबसूरत तस्वीर में मंशा यादव भारतीय परंपरा के अनुसार सिर पर मंगल कलश रखकर नए घर के मुख्य द्वार से गृह प्रवेश कर रही हैं, और उनके बगल में खड़े निरहुआ के चेहरे पर गर्व और खुशी की मुस्कान साफ देखी जा सकती है. आपको बता दें कि निरहुआ और मंशा की शादी साल 2000 में हुई थी और इस कपल के तीन बच्चे हैं. जहां निरहुआ ग्लैमर की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, वहीं मंशा पूरी तरह लाइमलाइट से दूर रहकर बच्चों की परवरिश और घर संभालने में यकीन रखती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.