Follow Us
Bhojpuri Actor और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हाल ही में चोरी की घटना सामने आई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनोज तिवारी से पहले भोजपुरी सिनेमा के कुछ दिग्गज सितारे भी चोरों के निशाने पर आ चुके हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 19, 2026 9:34 PM IST

Pawan Singh से Aamrapali Dubey तक, जब चोरों के निशाने पर आए भोजपुरी के दिग्गज स्टार्स; एक की तो गलियां तक...

Bhojpuri News: भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्मों, गानों और कलाकारों की पॉपुलैरिटी के मामले में अब बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन आज भोजपुरी सिनेमा के सितारे अपनी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं. भोजपुरी सितारे पर्दे पर तो अपनी दबंगई और ठाठ-बाठ के लिए जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन सुपरस्टारों क सुरक्षा पर अब चोरों की नजर लग गई है. हाल ही में एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) के घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मनोज तिवारी ही नहीं बल्कि इसके पहले कुछ और सितारे भी चोरों के निशाने पर आ चुके हैं?

खुली हाई-प्रोफाइल सेलेब्रिटीज की सिक्योरिटी पोल

दरअसल, मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) के घर से लाखों की चोरी का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में है. क्योंकि भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज स्टार और बीजेपी सांसद के सनसनीखेज चोरी की घटना ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि, इससे पहले पवन सिंह (Pawan Singh) और आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) के साथ होटल में हुई चोरी ने सेलेब्रिटीज की हाई-प्रोफाइल सिक्योरिटी की पोल खोलकर रख दी थी.

2 बार हुई मनोज तिवारी के घर में चोरी

हाल ही में मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित मनोज तिवारी के फ्लैट में चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें कुल 5.40 लाख रुपए की नगदी की चोरी की जानकारी सामने आई थी. वहीं इसके पहले एक्टर के घर में जून 2025 में 4.40 लाख रुपए की चोरी हुई थी. हालांकि, तब चोर पकड़ा नहीं गया था, लेकिन इस बार चोरी गुप्त सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ा गया और वो कोई और नहीं बल्कि एक्टर का पुराना कर्मचारी ही निकला जो घर की डुप्लीकेट चाबियों के इस्तेमाल से घर में चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था.

पावर स्टार के घर चोरों ने किया हाथ साफ

चोर भले ही पकड़ा गया, लेकिन इस घटना ने सेलेब्रिटीज की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. वहीं मनोज तिवारी के अलावा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) भी चोरी की वारदात का शिकार हो चुके हैं. 23 जून 2025 की रात बिहार के आरा स्थित एक्टर के घर में चोरों ने खिड़की तोड़कर एंट्री की और करीब 15 लाख की ज्वेलरी, राइफल और 30 गोलियां और 15 हजार रुपए पर हाथ साफ किया था. बस गनीमत ये रही की चोरों के हाथ राइफल नहीं लगी. भोजपुरी पावर स्टार के घर इतनी बड़ी चोरी की वारदात उनकी सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल खड़ा करती है.

होटल रूम में चोरी का शिकार हुईं आम्रपाली दुबे

वहीं इस लिस्ट में भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) का भी नाम शामिल है. दरअसल, अयोध्या में फिल्म की शूटिंग के दौरान होटल में ठहरी एक्ट्रेस के कमरे से मोबाइल और कीमती गहने चोरी हो गए थे. इस घटना से होटल में हड़कंप मच गया था. हालांकि, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन ये घटना भी सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े करती है.

