18 साल की उम्र में भोजपुरी इंडस्ट्री की इस एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे Dinesh Lal Yadav!! जानिए नाम

Dinesh Lal Yadav Is in Love With Poonam Sagar At the Age of 18: भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Dinesh Lal Yadav) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। दिनेश लाल यादव ने इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत के बाद खुद की अलग पहचान बनाई है। दिनेश लाल यादव ने इस इंडस्ट्री में एक एक बाद एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। अभिनेता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद वैसे तो दिनेश लाल यादव का नाम कई अदाकाराओं के साथ जुड़ चुका है लेकिन आपको जानकर हैरान होगी कि 18 साल की उम्र में ही दिनेश लाल यादव अपना दिल भोजपुरी एक्ट्रेस पूनम सगर को दे बैठे थे। Also Read - हरियाणा हिलाने के बाद यूपी-बिहार लूटने की तैयारी में Sapna Choudhary, इस सुपरस्टार संग करेंगी रोमांस

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो दिनेश लाल यादव जब सुपरस्टार नहीं थे, तब से वो पूनम सागर के प्यार में पागल थे। हालांकि उस दौरान पूनम सागर इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं थी लेकिन इसके बाद भी दिनेश लाल यादव उनकी अदाओं के कायल थे। दिनेश लाल यादव और पूनम सागर ने वैसे तो कई फिल्मों में काम किया है लेकिन अपने रिश्ते का इजहार पब्लिक में कभी नहीं किया।

बताया जाता है कि जैसे-जैसे दिनेश लाल यादव सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, वैसे-वैसे पुराने कलाकारों के साथ उनकी दूरियां बढ़ती चली गईं। दिनेश लाल यादव और पूनम सागर को आखिरी बार फिल्म 'साथ सहेलियां' में देखा गया था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जब भी दिनेश लाल यादव स्टेज शो करते थे, तो उनके साथ पूनम सागर भी मौजूद होती थीं। इसके बाद पूनम सागर ने धीरे-धीरे भोजपुरी सिनेमा से दूरी बना ली। Also Read - 'Gobardhan': Dinesh Lal Yadav ने अनाउंस की नई फिल्म, पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को दी जानकारी

Also Read - Dinesh Lal Yadav और Jaswinder Kaur की भोजपुरी फिल्म 'Aaye Hum Barati Barat Leke' का ट्रेलर हुआ रिलीज, देखें वीडियो

दिनेश लाल यादव ने साल 2006 में आई फिल्म 'चलत मुसाफिर मोह लियो रे' से भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव की एक्टिंग की दुनिया दीवानी हो गई थी। इसके बाद एक्ट्रेस को निरहुआ रिक्शावाला में देखा गया। आज भी जब दिनेश लाल यादव की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं, तो दर्शकों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है।