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Bhojpuri Song: पवन सिंह के 10 साल पुराने वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया कोहराम, यूट्यूब पर मिले 800 मिलियन व्यूज

Bhojpuri Song: भोजपुरी के 'पावर स्टार' पवन सिंह का 10 साल पुराना ये गाना आज भी यूट्यूब पर तहलका मचा रहा है. इस गाने में पवन और काजल राघवानी का जलवा देखकर फैंस आज भी झूम उठते हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 25, 2026 5:59 PM IST
Bhojpuri Song: पवन सिंह के 10 साल पुराने वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया कोहराम, यूट्यूब पर मिले 800 मिलियन व्यूज

पवन सिंह के इस गाने को मिले 800 मिलियन व्यूज

Pawan Singh Song: भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नाम जो हर जुबान पर रटा हुआ है और जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, वह है 'पावर स्टार' पवन सिंह. उनका स्टारडम ऐसा है कि आज भी उनके पुराने गाने नए रिलीज होने वाले गानों को चुटकियों में पछाड़ देते हैं. सोशल मीडिया से लेकर शादियों के डीजे तक, पवन सिंह की आवाज का जादू सिर चढ़कर बोलता है. इसी लिस्ट में उनका एक 10 साल पुराना गाना इन दिनों यूट्यूब पर नया इतिहास रच रहा है. इस गाने ने व्यूज का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसे छू पाना किसी भी नए गाने के लिए मुश्किल है.

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कौन सा है वो गाना?

हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक और सदाबहार गानों में से एक 'छलकता हमरो जवनिया' की. यह गाना 10 साल पहले रिलीज हुआ था, लेकिन इसका खुमार आज भी फैंस के सिर से उतरा नहीं है. यूट्यूब पर इस मास्टरपीस को अब तक 800 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

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काजल राघवानी और पवन सिंह की केमिस्ट्री

साल 2016 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'भोजपुरिया राजा' का यह गाना अपने आप में एक कल्ट बन चुका है. वीडियो में पवन सिंह और काजल राघवानी की रोमांटिक और एनर्जेटिक केमिस्ट्री ने जो आग लगाई थी, उसका जलवा आज भी बरकरार है. इस सुपरहिट ट्रैक को खुद पवन सिंह और मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज दी है. गाने के दमदार बोल आजाद सिंह ने लिखे हैं, जबकि इसका फुट-टैपिंग म्यूजिक मधुकर आनंद ने कंपोज किया है.

यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स पर भी रहा राज

जब 'छलकता हमरो जवनिया' रिलीज हुआ था, तब तो इसने थिएटर्स से लेकर गली-मोहल्लों में गदर काटा ही था, लेकिन आज के इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के दौर में भी इसका क्रेज जरा भी कम नहीं हुआ है. फैंस आज भी इसके हुक-स्टेप्स पर जमकर डांस वीडियो बनाते हैं. 10 साल बाद भी इसका बज एकदम फ्रेश है.

कमेंट्स बॉक्स में बरसा फैंस का बेशुमार प्यार

इस गाने के कमेंट सेक्शन को देखें तो साफ पता चलता है कि लोग पवन सिंह के किस कदर दीवाने हैं. फैंस इस गाने को देखकर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. एक फैन ने भावुक होकर लिखा कि "इस एक गाने ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया है." वहीं दूसरे यूजर ने कहा "भोजपुरी इंडस्ट्री के असली शेर पवन भैया की जय हो." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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