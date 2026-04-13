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पवन सिंह के भोजपुरी गाने 'सड़िया ए जान' ने मचाया धमाल, खुशी तिवारी संग रोमांटिक केमिस्ट्री देख धड़केगा दिल

Bhojpuri Song Sadiya Ae Jaan: भोजपुरी सॉन्ग 'सड़िया ए जान' यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने में पवन सिंह और खुशी तिवारी का अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 13, 2026 8:39 PM IST

पवन सिंह के भोजपुरी गाने 'सड़िया ए जान' ने मचाया धमाल, खुशी तिवारी संग रोमांटिक केमिस्ट्री देख धड़केगा दिल
पवन सिंह और खुशी कपूर का नया गाना पसंद किया जा रहा है.

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह (Pawan Singh) अब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहे हैं बल्कि वह बॉलीवुड और साउथ में भी काफी एक्टिव हैं. फिलहाल, पवन सिंह और खुशी तिवारी (Khushi Tiwari) का रोमांटिक भोजपुरी गाना 'सड़िया ए जान' (Sadiya Ae Jaan) लोगों को बीच छाया हुआ है. इस गाने को यूट्यूब पर बार-बार देखा जा रहा है. दोनों सितारों की रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस का दिल धड़का रही है. ये गाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. पवन सिंह और खुशी तिवारी के भोजपुरी गाने 'सड़िया ए जान' को लेकर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं. दरअसल, गाने के म्यूजिक और लिरिक्स के अलावा दोनों सितारों का प्यारा अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.

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पवन सिंह का भोजपुरी गाना किया जा रहा पंसद

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह का फैंस के बीच अलग ही जलवा देखने को मिलता है. फैंस अपने पसंदीदा स्टार के गाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अब पवन सिंह और खुशी तिवारी का भोजपुरी गाना 'सड़िया ए जान' धमाल मचा रहा है. इस गाने में दोनों सितारों ने अपने रोमांटिक अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा है. दोनों स्टार्स का एक-एक सीन काफी पसंद किया जा रहा है. पवन सिंह और खुशी तिवारी का भोजपुरी गाना 'सड़िया ए जान' के लिरिक्स आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं, वहीं इसके म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह हैं. इस गाने में पवन सिंह नजर आ रहे हैं और इसको आवाज दी है, वहीं खुशी कक्कड़ ने गाने में उनका साथ दिया है.

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पवन सिंह ने किया साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू

बताते चलें कि पवन सिंह के गानों को काफी पसंद किया जाता है. उनके गानों में उनके धांसू डांस के साथ ही जबरदस्त आवाज सुनने को मिलती है. पवन सिंह अब भोजपुरी फिल्मों से लेकर एलबम और म्यूजिक वीडियो के साथ ही बॉलीवुड मूवीज में गाने गाते हैं. उन्होंने हाल ही में साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया है. पवन सिंह ने एक्टर अदिवि शेष की फिल्म 'डकैत' के लिए गाना 'टचबडी' गाया है. इस गाने की काफी चर्चा हो रही है. गौरतलब है कि पवन सिंह रियलिटी शोज में नजर आते हैं. आज के समय में वह काफी बड़े स्टार बन चुके हैं.

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पवन सिंह की निजी जिंदगी में है दिक्कत

पवन सिंह की निजी जिंदगी बात करें तो उनका पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद चल रहा है. दोनों अलग-अलग रहते हैं. ये दोनों आए दिन एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं. पवन सिंह ग्लैमरस इंडस्ट्री के अलावा राजनीति की फील्ड में भी एक्टिव हैं. उन्होंने साल 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन सफलता नहीं मिली थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bhojpuri News Entertainment News Khushi Tiwari Pawan Singh Sadiya Ae Jaan