ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • तीसरी शादी की खबरों के बीच Pawan Singh के इस वीडियो ने फैंस को किया हैरान, महिमा सिंह संग पब्लिकली द...

तीसरी शादी की खबरों के बीच Pawan Singh के इस वीडियो ने फैंस को किया हैरान, महिमा सिंह संग पब्लिकली दिखीं नजदीकियां

Pawan Singh Third Married Controversy: दावा है कि पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली है. इन खबरों को बीच पवन सिंह का महिमा सिंह संग एक वीडियो सामने आया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

By: Kavita  |  Published: January 14, 2026 4:07 PM IST

तीसरी शादी की खबरों के बीच Pawan Singh के इस वीडियो ने फैंस को किया हैरान, महिमा सिंह संग पब्लिकली दिखीं नजदीकियां

Pawan Singh Third Married Controversy: भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार पवन सिंह अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी की वजह से लोगों का ध्यान खींचकर रखते हैं. पवन सिंह की लव लाइफ हमेशा चर्चा में रहती हैं. पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद चल रहा है. दोनों तलाक लेने वाले हैं लेकिन इसी बीच दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली है. महिमा सिंह संग उनकी नजदीकियां फैंस के मन में कई सवाल खड़े कर रही हैं और इन्हीं सवालों के बीच पवन सिंह और महिमा सिंह का नया वीडियो सामने आ गया है, जिसे देख फैंस अब हैरान रह गए हैं.

Also Read
गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह और रवि किशन का जलवा, भोजपुरी गानों पर झूमा पूरा शहर! वीडियो हो रहा वायरल

पवन सिंह और महिमा सिंह का वीडियो वायरल

पवन सिंह (Pawan Singh) और महिमा सिंह इन दिनों साथ साथ ही नजर आ रहे हैं. दोनों जहां भी जाते हैं साथ जाते हैं और इसी वजह से दोनों पर फैंस की निगाहें अटकी हुई हैं. इसी बीच दोनों नए इवेंट में भी साथ ही नजर आए हैं. पवन सिंह का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ही एक साथ काफी शानदार अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में पवन सिंह और महिमा सिंह एक इवेंट में शामिल हुए हैं और दोनों ही सोफे पर बैठे हुए हैं. एक्टर ने डेनिम के साथ शर्ट और जैकेट कैरी कर रखी हैं. वहीं, महिमा सिंह ने कुर्सी के साथ एक शॉल ली हुई है. दोनों ने अपने लुक को काफी क्लासी रखा है. एक्ट्रेस ने अपने लुक भी काफी मिनिमल रखा है, जिसमें वह काफी सुंदर लग रही हैं. पवन सिंह और महिमा सिंह के इस वीडियो पर फैंस भर-भरकर अपना प्यार लुटा रहे हैं.

Also Read
'मैंने मांगकर खाना...' किसी जमाने में पाई पाई को मोहताज थे भोजपुरी सुपरस्टार Pawan Singh, नमकीन खाने के लिए लगाते थे...

TRENDING NOW

तीसरी शादी पर चुप हैं पवन सिंह

बता दें कि पवन सिंह की तीसरी शादी पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है. अभिनेता ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी. उनकी दूसरी शादी ज्योति सिंह संग हुई, जिससे तलाक का मामला चल रहा है. इससे पहले पवन सिंह और अक्षरा सिंह का लंबा रिलेशनशिप चला. अब दावा है कि पवन सिंह की जिंदगी में महिमा सिंह आ गई हैं, लेकिन इन खबरों पर पवन सिंह ने चुप्पी साध रखी है. महिमा ने भी इन खबरों पर कुछ नहीं कहा है. याद दिला दें पवन सिंह और महिमा सिंह एक साथ फिल्म कर रहे हैं, जिसका टाइटल अब तक रिवील नहीं हुआ है. फैंस को इस फिल्म का अब बेसब्री से इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Bhojpuri News Mahima Singh Pawan Singh