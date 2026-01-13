गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह और रवि किशन का जलवा, भोजपुरी गानों पर झूमा पूरा शहर! वीडियो हो रहा वायरल

इन दिनों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन हुआ है. इस फेस्टिवल में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और रवि किशन भी नजर आएं हैं. दोनों की जबरदस्त जोड़ी स्टेज पर तहलका मचा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ एक्टर ऐसे हैं, जो जहां भी जाएं वहां का माहौल बदल जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ है गोरखपुर महोत्सव में. उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक 'गोरखपुर महोत्सव 2026' इस बार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. महोत्सव की शाम उस वक्त बेहद खास और यादगार बन गई जब भोजपुरी सिनेमा के दो सबसे बड़े दिग्गज सांसद और मेगास्टार रवि किशन और 'पावर स्टार' पवन सिंह एक ही मंच पर साथ नजर आए. इन दोनों सितारों की जोड़ी ने न केवल वहां मौजूद हजारों की भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी इनके वीडियो आग की तरह वायरल हो रहे हैं.

मंच पर जब मिले दो दिग्गज

गोरखपुर महोत्सव में जैसे ही पवन सिंह ने मंच पर एंट्री ली, पूरा पंडाल 'पावर स्टार' के नारों से गूंज उठा. लेकिन असली धमाका तब हुआ जब स्थानीय सांसद रवि किशन भी उनके साथ मंच पर थिरकने लगे. सालों बाद इन दोनों कलाकारों को एक साथ एक ही फ्रेम में देखना फैंस के लिए बहुत स्पेशल रहा है. रवि किशन ने अपने अंदाज में जनता का शुक्रिया किया. पवार स्टार पवन सिंह को सिर्फ एक झलक देखने के लिए ही जमकर लोग आए हैं.

भोजपुरी गानों पर लगा ठुमकों का तड़का

पवन सिंह ने जैसे ही अपना सुपरहिट गाना 'राजा जी के दिलवा' गाना शुरू किया, वहां मौजूद हर शख्स अपनी कुर्सी छोड़कर नाचने लगा. मंच पर रवि किशन ने भी पवन सिंह के साथ ताल से ताल मिलाई. दोनों सितारों ने मिलकर ऐसे ठुमके लगाए कि गोरखपुर की सर्दी में भी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया. मंच पर दोनों सितारों के बीच की 'बॉन्डिंग' और मस्ती देखकर यह साफ लग रहा था कि दोनों के बीच के पुराने गिले-शिकवे अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और वे मिलकर भोजपुरी विरासत को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं. आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से रवि किशन और पवन सिंह के बीच कुछ मतभेद थे. हालांकि अब दोनों एक्टरों के बीच अब एकदम ठीक हो चुका है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही इस कार्यक्रम के वीडियो इंटरनेट पर आए, वे ट्रेंड करने लगे. यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 'पवन सिंह और रवि किशन गोरखपुर महोत्सव' टॉप सर्च में बना हुआ है. फैंस इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि इन सितारों की लोकप्रियता आज भी सातवें आसमान पर है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

