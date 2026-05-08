Bhojpuri Song: यूट्यूब पर गदर मचा रहा पवन सिंह का गाना 'चदरिये में', मिल चुके इतने व्यूज

Pawan Singh Bhojpuri Song: पवन सिंह का भोजपुरी गाना 'चदरिये में' यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. इस गाने को काफी पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि इसे कितने मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

भोजपुरी गाना चदरिये में धमाल मचा रहा है.

भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और सिंगर पवन सिंह (Pawan Singh) की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनकी फिल्मों और गानों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. पवन सिंह के गानों का अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है. उनका नया भोजपुरी गाना 'चदरिये में' (Chadariye Mein) यूट्यूब पर रिलीज होने के बाद छा गया है. पवन सिंह के इस गाने को काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने को यूट्यूब पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और फैंस रिएक्शन भी दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि पवन सिंह के भोजपुरी गाने 'चदरिये में' को अब तक कितने मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

भोजपुरी गाने 'चदरिये में' ने मचाया धमाल

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का भोजपुरी गाना 'चदरिये में' तीन दिन पहले रिलीज हुआ था. इस गाने में उनके साथ एक्ट्रेस मुस्कान कुमारी नजर आ रही हैं. दोनों सितारों की जबरदस्त केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है. पवन सिंह और मुस्कान कुमारी की एक से बढ़कर एक अदाएं लोगों का दिल धड़का रही हैं. भोजपुरी गाने 'चदरिये में' पवन सिंह ने ना सिर्फ एक्टिंग की है बल्कि अपना आवाज भी दी है. इस गाने में पवन सिंह का साथ सिंगर शिवानी सिंह ने दिया है. पपन सिंह के भोजपुरी गाने 'चदरिये में' को तीन दिन में 17 लाख व्यूज मिल चुके थे. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गाने को कितना पसंद किया जा रहा है. पवन सिंह के नए गाने को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स पहली बार नहीं है बल्कि उनके हर गाने को इतना ही पसंद किया जाता है.

पवन सिंह का जबरदस्त है करियर

पवन सिंह के करियर की बात करें तो उन्होंने ढाई दशक पहले साल 2000 में उनका पहला एल्बम आया था. वहीं, साल 2007 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी. पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और पिछली बार साल 2024 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म में नजर आए थे. पवन सिंह अब ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने गाते हैं बल्कि बॉलीवुड से लेकर साथ इंडस्ट्री तक अपनी आवाज का जलवा बिखेर रहे हैं. पवन सिंह के गानों को सभी लोग काफी पसंद कर रहे हैं. बताते चलें कि पवन सिंह की प्रोफेशनल लाइफ तो मस्त चल रही है लेकिन उनकी निजी जिंदगी में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.