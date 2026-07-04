Pawan Singh ने बॉलीवुड में मारी बाजी, देखते रह गए खेसारी-निरहुआ! TV की 'सीता' संग करेंगे रोमांस; जानें फिल्म का नाम

Pawan Singh Bollywood Movie: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड गानों के बाद अब फिल्म में डेब्यू करने को तैयार हैं. जल्द ही एक्टर टीवी की सीता के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे.

पवन सिंह की बॉलीवुड फिल्म का क्या नाम है?

Pawan Singh Bollywood Debut Movie: एक्टर और सिंगर पवन सिंह (Pawan Singh) ने एक ऐसा दांव खेला है, जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है. जहां खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) उर्फ 'निरहुआ' (Nirahua) अभी तक बॉलीवुड गानों और रियलिटी शोज तक ही सीमित हैं, वहीं पवन सिंह ने सीधे बॉलीवुड के गढ़ में सेंध लगा दी है. दरअसल, पवन सिंह अब हिंदी सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर जलवा दिखाने वाले हैं, लेकिन ट्विस्ट सिर्फ उनके डेब्यू में नहीं है, बल्कि उस हसीना के नाम में भी है जो इस फिल्म में उनकी लेडी लव बनने जा रही हैं. पावर स्टार पर्दे पर टीवी की 'सीता' के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. तो चलिए आपको बताते हैं पवन सिंह की इस मच-अवेटेड बॉलीवुड फिल्म का नाम क्या है और इसमें इसमें वो किस एक्ट्रेस के साथ नजर आने वाले हैं.

फिल्म में तहलका मचाएंगे Pawan Singh

पवन सिंह (Pawan Singh Bollywood Movie) हाल ही में रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आए थे, वहीं अब एक्टर बॉलीवुड फिल्म में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखने के लिए तैयार हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पवन सिंह की इस हिंदी मूवी की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब पोस्ट-प्रोडक्शन पर काम चल रहा है. जब से ये खबर सामने आई फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हालांकि, अभी तक मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन इसका नाम और मूवी की लीड एक्ट्रेस का खुलासा जरूर हो चुका है.

क्या है फिल्म का नाम और कौन है एक्ट्रेस?

गौरतलब है कि, पवन सिंह की पहली बॉलीवुड फिल्म का नाम 'सिर्फ आपके' है. इस मूवी में एक्टर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिव्या पठानिया (Shivvya Pathaniia) के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. बता दें कि, शिव्या हिंदी टीवी इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो कई मशहूर शोज का हिस्सा रह चुकी हैं और उन्होंने माता सीता का किरदार भी निभाया है. इसके अलावा उन्हें उन्हें 'रब से मांगूं क्या' नाम की म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं. वहीं अब एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर पवन सिंह के साथ केमिस्ट्री और रोमांस का जबरदस्त तड़का लगाती नजर आएंगी.

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स्टार्स का वर्कफ्रंट

आपको बता दें कि, शिव्या पठानिया टीवी शोज के साथ-साथ इन दिनों अमेजन एमएक्स प्लेयर के रियलिटी शो 'स्पेक्टरा: एक रिश्ता साझेदारी' होस्ट कर रही हैं. वहीं अगर बात करें पवन सिंह की तो, 'सिर्फ आपके' के अलावा भोजपुरी फिल्म 'धर्मा' और 'राजा' में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…