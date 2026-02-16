ENG हिन्दी
महिमा सिंह के साथ Pawan Singh का क्या है रिश्ता? पत्नी ज्योति सिंह की पीठ पीछे चल रहा है चक्कर! एक्टर ने बताया सच

Pawan Singh On Anjali Singh: पवन सिंह का महिमा सिंह के साथ क्या रिश्ता है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और अब पवन सिंह ने इस पर बात की है.

By: Kavita  |  Published: February 16, 2026 1:18 PM IST

Pawan Singh On Mahima Singh: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की निजी जिंदगी काफी चर्चा में रहती है. एक्टर की दो शादियां हो चुकी हैं और उनका नाम इन दिनों भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा सिंह के साथ जुड़ रहा है. दावा किया जा रहा था कि पवन सिंह ने महिमा से गुपचुप तरीके से शादी कर ली. एक इवेंट में पवन ने भी अपनी मां के सामने महिमा को बहू कह दिया था, लेकिन अब अभिनेता ने महिमा संग रिश्ते का सच बताया है. बता दें कि पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति सिंह संग तलाक का केस चल रहा है और इसी वजह से उनका रिश्ता महिमा सिंह संग ज्यादा चर्चा में रहा.

पवन सिंह ने महिमा सिंह के बारे में की बात

पवन सिंह हाल ही में साहित्य आजतक के मंच पर शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने महिमा सिंह (Mahima Singh) संग चल रहे रिश्ते पर खुलकर बात की और तमाम तरह की अफवाहों पर विराम लगा दिया. उन्होंने इस मौके पर महिमा सिंह का नाम तो नहीं लिया लेकिन सीधा कहा कि अपना दिल और दिमाग साफ रखना चाहिए. उन्होंने ये भी बताया कि महिमा ने उनकी फिल्म के जरिए ही भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया है और वह भोजपुरी जानती भी नहीं है और ना ही इस इंडस्ट्री में काम करने के तौर तरीके उन्हें पता है.

महिमा सिंह संग कौन सी फिल्म कर रहे हैं पवन सिंह

इस मौके पर पवन सिंह (Pawan Singh) ने अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में भी बात की, जिसकी शूटिंग लखनऊ में चली और इस फिल्म में महिमा सिंह पवन सिंह के साथ नजर आएंगी. पवन सिंह ने इस मौके पर महिमा सिंह को इंट्रोड्यूस करवाया और फिल्म का टाइटल बताते हुए कहा, 'फिल्म का नाम सच्चाई है औ मेरे जीवन का भी बहुत बड़ा नाम है. तो हमारी फिल्म की हीरोइन महिमा सिंह भी हमारे सामने बैठी हुई हैं. इस इवेंट में एक महिमा सबके सामने पवन सिंह के पैर छूती हैं और तभी पवन सिंह उनके साथ मजाक मस्ती करते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं.

पवन सिंह ने बताई फिल्म की कहानी

इस इवेंट में पवन सिंह अपनी और महिमा की फिल्म के बारे में बात करते हुए कहानी बताते हैं और कहते हैं कि फिल्म एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की है. महिमा फिल्म में अमीर लड़की की भूमिका निभा रही हैं और जब महिमा को हीरो की सच्चाई पता चलता है तो वह उससे शादी करने की जिद्द कर बैठती है. अब इस फिल्म में इस कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट आएंगे. पवन इस फिल्म के बारे में बात करते हुए महिमा सिंह संग रिश्ते पर कहते हैं, 'ये सच्चाई हमारी नहीं है. फिल्म की कहानी है. राइटर की सच्चाई, कहानी की सच्चाई है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

