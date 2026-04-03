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केस लिया वापस और मांग ली माफी... भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के खौफ से डरी हरियाणा की ये हसीना? कहानी में आया ट्विस्ट

Anjali Raghav withdraws case against Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर कुछ समय पहले ही हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने केस दर्ज करवाया था. इसी बीच अंजलि राघव ने एक बड़ा फैसला कर लिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 3, 2026 10:26 AM IST

केस लिया वापस और मांग ली माफी... भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के खौफ से डरी हरियाणा की ये हसीना? कहानी में आया ट्विस्ट
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के खौफ से डरी हरियाणा की ये हसीना?

Anjali Raghav withdraws case against Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) उन सितारों में से एक हैं जो कि आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. पवन सिंह को विवादों में बने रहने में मजा आता है. कभी उनकी पत्नी उनके पीछे पड़ जाती हैं तो तभी उनकी एक्स... उसके अलावा पवन सिंह आए दिन कोई न कोई उल्टी सीधी हरकत करते ही रहते हैं. कुछ समय पहले ही पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में पवन सिंह हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव (Anjali Raghav) को टच करते नजर आए. ऐसा होते ही अंजलि राघव भड़क गई. मौका देखते ही अंजलि राघव ने पवन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर दिया. इसी बीच अंजलि राघव और पवन सिंह के इस विवाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो अंजलि राघव ने पवन सिंह को माफ करने का फैसला कर लिया है. इतना ही नहीं अंजलि राघव ने तो पवन सिंह के खिलाफ किए केस को भी वापस ले लिया है. गुरुवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग के सामने अंजलि राघव ने अपना पक्ष रखा है. इस दौरान अंजलि राघव ने ऐलान किया कि वो पवन सिंह को माफ कर रही हैं. साथ ही साथ अंजलि राघव ने अपना केस भी वापस ले लिया है.

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अंजलि राघव को मिल रही हैं धमकियां

इस मामले पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भले ही अंजलि ने इस मामले में पवन सिंह को माफ कर दिया हो लेकिन केस में 3 लोगों का नाम सामने आया है. हालांकि पवन सिंह और अंजलि राघव एक दूसरे से बात करके मामला सुलझा चुके हैं. भले ही पवन सिंह और अंजलि राघव का ये विवाद खत्म हो गया हो, लेकिन अब भी कुछ चीजें बाकी हैं. पवन सिंह की टीम के लोग अब भी अंजलि राघव को धमकियां दे रहे हैं. उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है. ऐसे में इन तीनों लोगों के खिलाफ समन जारी हो चुका है.

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महिला आयोग का आया बयान

गौरतलब है कि पवन सिंह पहले ही एक वीडियो शेयर करके माफी मांग चुके हैं. रेणु भाटिया ने मामले पर बात करते हुए कहा, अंजलि राघव जैसी हर लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए. बादशाह को भी समन भेजा जा चुका है. हालांकि अब तक भी बादशाह पेश नहीं हुए हैं. हम तब तक एक्शन लेना बंद नहीं करेंगे जब तक बादशाह बात नहीं कर लेते. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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