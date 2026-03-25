पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ रहने से किया साफ इनकार, सेटलमेंट के लिए हो गए राजी, जानिए पूरा मामला...

भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज एकेटर पवन सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भले ही सफलता के झंडे गाड़ रहे हों, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ एक बार फिर कानूनी मामले में उलझ गई है. बुधवार, 25 मार्च 2026 को बिहार की एक अदालत में पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक के मामले में एक अहम सुनवाई हुई. इस दौरान पवन सिंह ने जज के सामने अपना रुख साफ कर दिया है कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं.
अदालत में पवन सिंह का अंदाज
सुनवाई के दौरान पवन सिंह खुद कोर्ट में मौजूद थे, जहां उन्होंने न्यायाधीश आशुतोष कुमार के समक्ष बताया कि वह अब ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं. उनके वकील सुमन कुमार के मुताबिक, पवन सिंह अब इस कानूनी लड़ाई को लंबा खींचने के बजाय वन टाइम सेटलमेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह चाहते हैं कि सेटलमेंट के जरिए इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो जाए और उन्हें तलाक मिल जाए. हैरानी की बात यह रही कि जहां पिछली सुनवाई में पवन सिंह कोर्ट में नहीं आए थे, वहीं इस बार ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंचीं. अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन किसी वजह से वह शामिल नहीं हो सकीं.
पवन सिंह के चेहरे पर दिखी मायूसी
कोर्ट की कार्यवाही से पहले पवन सिंह महौल गांव स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जीत और शांति की प्रार्थना की. हालांकि, जब वह 40 मिनट की अदालती सुनवाई के बाद बाहर निकले, तो उनके चेहरे पर भारी मायूसी साफ झलक रही थी. मीडिया के कैमरों और सवालों को देखते हुए उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़े और बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठकर चले गए.
एक तरफ जहां पवन सिंह रिश्ते को खत्म करने पर अड़े हैं, वहीं ज्योति सिंह का रुख अब भी सुलह की ओर झुकता नजर आ रहा है. पिछली सुनवाई (11 फरवरी) में ज्योति भावुक हो गई थीं और उन्होंने कहा था कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, भले ही उन्हें सात साल की शादी में सिर्फ मानसिक पीड़ा मिली हो. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पारंपरिक सिंदूर लगाए छठी मइया की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं.
पवन सिंह की शादी
पवन सिंह की निजी जिंदगी पहले भी काफी दुखद रही है. उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने शादी के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी, जिनकी याद में एक्टर आज भी भावुक पोस्ट शेयर करते हैं. 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं. अब देखना यह होगा कि क्या अदालत इस वन टाइम सेटलमेंट के प्रस्ताव पर ज्योति सिंह की सहमति ले पाती है या यह कानूनी जंग और लंबा चलेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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