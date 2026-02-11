पवन सिंह ने तोड़ा भरोसा! सुलह के लिए नहीं पहुंचे कोर्ट, फूट-फूटकर रोती बाहर निकलीं पत्नी ज्योति, टूटने की कगार पर रिश्ता

पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का मामला आरा कोर्ट तक पहुंच चुका है. इस मामले में सुलह के लिए पवन सिंह और ज्योति सिंह को आज कोर्ट जाना था. कोर्ट में ज्योति इंतजार करती रहीं लेकिन पवन सिंह नहीं आएं.

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का रिश्ता अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां प्यार और तकरार खत्म होता नजर आ रहा हैं. बुधवार, 11 फरवरी 2026 को आरा कोर्ट में ज्योति सिंह अपने पति के साथ घर बसाने की उम्मीद लेकर पहुंची थीं, लेकिन वहां से वह सिसकते हुए बाहर निकलीं. आइए जानते हैं क्या है मामला…

कोर्ट नहीं पहुंचे पवन सिंह

तलाक के इस मामले में सुलह की कोशिशों के तहत दोनों को कोर्ट पहुंचना था. ज्योति सिंह समय पर हाजिर हुईं और जज के सामने अपना पक्ष रखते हुए साफ कहा "मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं, मुझे तलाक नहीं चाहिए." उन्होंने पवन सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. हालांकि, घंटों इंतजार के बाद भी पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे. उनके वकील ने खराब सेहत का हवाला दिया, लेकिन ज्योति के लिए यह इंतजार किसी सजा से कम नहीं था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होनी तय हुई है.

शादी से बर्बादी तक का सफर

पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम की दुखद आत्महत्या के बाद, पवन ने यूपी के बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से शादी की थी. लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकीं और शादी के कुछ महीनों बाद ही झगड़े शुरू हो गए. ज्योति ने पवन पर घरेलू हिंसा, मारपीट और जबरन गर्भपात (अबॉर्शन) कराने जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि वे डिप्रेशन में चली गईं और खुदकुशी की कोशिश तक की.

इलेक्शन और सुलह की अफवाह

जब पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा, तो ज्योति को उनके लिए प्रचार करते देख फैंस को लगा कि सब ठीक हो गया है. लेकिन चुनाव खत्म होते ही दूरियां फिर बढ़ गईं. ज्योति ने खुलासा किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के मैसेज ने उनके रिश्ते में जहर घोल दिया. पवन को गुमराह किया गया कि ज्योति का किसी और के साथ संबंध है, और पवन ने बिना सच जाने उनसे बात करना बंद कर दिया.

रिश्ते की घोला गया कड़वाहट

ज्योति सिंह का कहना है कि वे आज भी पवन सिंह से प्यार करती हैं और उनके साथ रहना चाहती हैं, लेकिन पवन सिंह उनसे मिलने तक को तैयार नहीं हैं. ज्योति के मुताबिक, पवन सिंह को गलतफहमी का शिकार बनाया गया है और वे एक बार भी उनकी बात सुनने को राजी नहीं हैं. दूसरी ओर, पवन सिंह ने इस मामले को पैसे ऐंठने और झूठ का पुलिंदा बताया है. वे अब ज्योति के साथ किसी भी तरह के समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

