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फिल्म 'डकैत' से पवन सिंह का पहला गाना 'टच बडी' रिलीज, भोजपुरी सुपरस्टार ने साउथ में भी दिखाया जलवा

Pawan Singh South Song: भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अब साउथ सिनेमा में कदम बढ़ा दिए हैं. उन्होंने अदिवि शेष की फिल्म 'डकैत' का गाना 'टच बडी' गाया है और इसमें नजर भी आ रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 28, 2026 11:00 PM IST

फिल्म 'डकैत' से पवन सिंह का पहला गाना 'टच बडी' रिलीज, भोजपुरी सुपरस्टार ने साउथ में भी दिखाया जलवा
पवन सिंह ने साउथ सिनेमा में डेब्यू किया.

साउथ स्टार अदिवि शेष (Adivi Sesh) की अपकमिंग फिल्म 'डकैत' (Dacoit) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. हाल ही में इस फिल्म के गाने 'टच बडी' (Touch Buddy) का टीजर रिलीज किया गया था तब से इसको लेकर लोग बेसब्र हो रहे थे. दरअसल, इस गाने में भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह (Pawan Singh) भी अपनी आवाज दे रहे हैं. अब फिल्म 'डकैत' का गाना 'टच बडी' रिलीज कर दिया गया है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने में पवन सिंह नजर आने से फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं. बताते चलें कि फिल्म 'डकैत' में अदिवि शेष के साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) नजर आने वाली हैं.

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पवन सिंह ने गाने 'टच बडी' में दिखाया अपना कमाल

अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' जब से अनाउंस हुई तब से ये चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का गाना 'टच बडी' शनिवार यानी 28 मार्च को रिलीज कर दिया गया है. ये गाना भोजपुरी स्टार पवन सिंह के चलते ज्यादा लाइमलाइट में है. दरअसल, इस गाने को उन्होंने सिंगर जोनिता गांधी के साथ मिलकर गाया है. पवन सिंह को तेलूगु भाषा में गाना गाते नजर आ रहे हैं.फिल्म 'डकैत' के गाने 'टच बडी' में अदिवि शेष के साथ जोनिता गांधी और पवन सिंह दिखाई दे रहे हैं. इस तरह से भोजपुरी सुपरस्टार ने अपना साउथ डेब्यू कर लिया है. उन्होंने भोजपुरी के बाद बॉलीवुड में और अब साउथ सिनेमा में अपना जलवा दिखाया है.

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साउथ फिल्म के गाने को लेकर पवन सिंह ने कही ये बात

भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' के गाने 'टच बडी' को लेकर कहा, 'मुझे अपने म्यूजिक के साथ प्रयोग करना पसंद आता है. जब अदिवि शेष मेरे पास इस आइडिया के साथ आए तो मुझे समझ आ गया कि इस एक्शन वाली मूवी में मुझे कैसी एनर्जी देनी है. मैं अदिवि शेष और जोनिता गांधी के टैंलेंट के साथ काम करके काफी ज्यादा उत्साहित हूं. हमने गाने की शूटिंग के दौरान जमकर मजा किया और मुझे भरोसा है कि लोगों को भी वही एनर्जी फील होगी.' गौरतलब है कि पवन सिंह ने बॉलीवुड की कई मूवीज के गाने को अपनी आवाज दी है. बताते चलें कि डायरेक्टर शेनेल देव की फिल्म 'डकैत' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फैंस अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' को देखने के लिए उत्सुक हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dacoit Entertainment News Pawan Singh Touch Buddy