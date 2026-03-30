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पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव की एक्स गर्लफ्रेंड संग की मस्ती, सोशल मीडिया यूजर्स ने कहीं ये बातें

Pawan Singh And Kajal Raghwani Bonding: पवन सिंह और काजल राघवानी के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है. दोनों भोजपुरी स्टार्स ने हाल ही में एक साथ एक इवेंट में हिस्सा लिया था.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 30, 2026 7:59 PM IST

पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव की एक्स गर्लफ्रेंड संग की मस्ती, सोशल मीडिया यूजर्स ने कहीं ये बातें
पवन सिंह और काजल राघवानी एक इवेंट में नजर आए.

एक्टर पवन सिंह (Pawan Singh) अब सिर्फ भोजपुरी तक ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक तहलका मचा रहे हैं. वह जिस भी महफिल में जाते हैं, उसे अपने नाम कर लेते हैं. फिलहाल, पवन सिंह साल 2026 की मच-अवेटेड साउथ फिल्म 'डकैत' के गाने 'टच बडी' को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने इस गाने में अपनी आवाज दी है और इसमें नजर भी आएं. पवन सिंह ने हाल ही में अपने गाने टच बडी का गोरखपुर में प्रमोशन किया है. इस दौरान भोजपुरी सुपरस्टार के साथ एक्ट्रेस काजल राघवानी (Kajal Raghwani) भी नजर आईं. दोनों की जोड़ी ने इवेंट में धमाल मचा दिया. इसी बीच पवन सिंह और काजल राघवानी कुछ बातें चर्चा में आ गई हैं. आइए जानते हैं कि दोनों के बीच क्या बात हुई है.

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पवन सिंह और काजल राघवानी के बीच दिखा प्यारा बॉन्ड

पवन सिंह ने इवेंट के दौरान काजल राघवानी से माफी मांगते हैं और फिर फ्लर्ट करते हैं. एक्टर ने कहा,' कोई कभी-कभी किसी चीज का मुद्दा बना दते है. थोड़ा हंसी-मजाक करता हूं, उसके लिए सॉरी.' वह हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेते हैं. इस पर काजल राघवानी ने पवन सिंह को क्यूट बताया और उनके गाल पकड़ लिए. इस पर पवन सिंह कहते हैं, 'तो कल हम भी लाइव आएंगे.' इस तरह से दोनों स्टार्स के बीच प्यारा बॉन्ड दिखाई दिया. पवन सिंह और काजल राघवानी की इन बातों को फैंस तो पसंद कर रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग ही एंगल खोज लिया है. लोगों का कहना है कि पवन सिंह अपना राइवल खेसारी लाल यादव को तंग करने के लिए काजल राघवानी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं. वहीं, ये भी कहा जा रहा है कि काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव का साथ छोड़कर पवन सिंह के साथ हाथ मिला लिया है. हालांकि, पवन सिंह के फैंस का कहना है कि सुपरस्टार किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं और वह काजल राघवानी के करियर को आगे बढ़ाने में साथ दे रहे हैं.

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काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव संग रिश्ते में होने की कही थी बात

गौरतलब है कि काजल राघवानी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वह शादीशुदा खेसारी लाल यादव के साथ रिश्ते में थीं. दोनों कई साल एक-दूसरे को डेट किया था. काजल राघवानी का कहना था कि खेसारी लाल यादव ने उनसे शादी का वाद किया था लेकिन बाद में मुकर गए. हालांकि, काजल राघवानी के इस दावे का खेसारी लाल यादव ने खंडन किया था. इसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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