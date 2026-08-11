Bhojpuri Bawaal: ‘किस्मत में ही नहीं था सच्चा प्यार…’ दो शादियां टूटने और अक्षरा सिंह संग ब्रेकअप के बाद इमोशनल हुए पवन सिंह

भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में अपनी कड़वी और अधूरी लव लाइफ पर इमोशनल खुलासे किए हैं. दो टूटी शादियों और अक्षरा सिंह संग अपने प्यार का दर्द बयां करते हुए एक्टर काफी भावुक नजर आए.

क्यों इमोशनल हुए पवन सिंह

भोजपुरी सिनेमा के 'पावरस्टार' पवन सिंह इन दिनों रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में अपने जबरदस्त अंदाज और स्वैग से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं. पर्दे पर हमेशा अपनी बुलंद आवाज और धाकड़ अंदाज के लिए जाने जाने वाले पवन सिंह शो के दौरान इमोशनल रूप में नजर आ रहे हैं. हाल ही में सामने आए शो के नए प्रोमो में एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ के उन गहरे जख्मों को कुरेदा है, जिनके बारे में वे अक्सर बात करने से बचते हैं.

प्यार को लेकर कही ये बात

शो के अपकमिंग एपिसोड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जन्नत जुबैर के साथ बातचीत के दौरान पवन सिंह अपनी अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र करते हुए काफी इमोशनल हो गए. अपने दिल का हाल सुनाते हुए पवन सिंह ने कहा, ‘मुझे उस इंसान को पहली बार 'आई लव यू' बोलने में कम से कम डेढ़ साल का वक्त लग गया था. लेकिन अफसोस कि वो रिश्ता आगे चलकर खत्म हो गया. सच तो यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में जिसे भी सच्चे दिल से चाहा, वो मुझे कभी मिल ही नहीं सकी."

हालांकि पवन सिंह ने बातचीत के दौरान अपनी उस लेडीलव के नाम का सीधा खुलासा नहीं किया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के फैंस और जानकार अच्छी तरह जानते हैं कि उनका इशारा भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह की तरफ ही था.

अक्षरा सिंह संग अधूरा प्यार

एक वक्त था जब भोजपुरी गलियारों में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की लव स्टोरी के चर्चे हर जुबान पर थे. दोनों एक-दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे थे कि अक्षरा उनसे शादी करने को भी तैयार थीं. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. अपनी मां की मर्जी के आगे घुटने टेकते हुए पवन सिंह ने अक्षरा का साथ छोड़ दिया और परिवार की पसंद से शादी करने का फैसला किया.

दो शादियां और असफल रिश्तों की कहानी

पवन सिंह का वैवाहिक जीवन हमेशा उथल-पुथल भरा रहा है. मां की पसंद से उन्होंने साल 2018 में ज्योति सिंह से दूसरी शादी रचाई. लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं और यह रिश्ता टिक नहीं सका. फिलहाल दोनों काफी समय से अलग रह रहे हैं और उनके तलाक का केस अदालत में विचाराधीन है.

ज्योति से पहले, पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी. शादी के महज एक साल के भीतर ही नीलम ने अचानक आत्महत्या कर ली थी, जिससे पवन सिंह पूरी तरह टूट गए थे. पहली पत्नी के जाने का गम आज भी उनके दिल में ताजा है. दो-दो असफल शादियों और एक अधूरे प्यार के दर्द को समेटे पवन सिंह आज भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.