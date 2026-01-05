नशे में धुत Pawan Singh ने मनाया जन्मदिन, बुरी हालत में काटा केक; पावर स्टार संग नई लड़की ने खींचा फैंस का ध्यान

Pawan Singh Birthday Video: भोजपुरी स्टार पवन सिंह का बर्थडे के मौके पर एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख हर कोई हैरान है. वीडियो में पवन सिंह नशे में धुत हैं. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं.

Pawan Singh Birthday Video: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह 40 साल के हो गए हैं. अभिनेता को इस मौके पर कई सेलेब्स से लेकर फैंस तक भर-भरकर बधाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर पवन सिंह छाए हुए हैं लेकिन इन सबके बीच, पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जो बर्थडे सेलिब्रेशन का है. इस वीडियो की वजह से एक्टर विवादों में आ गए हैं क्योंकि वह नशे में धुत होकर झूमते हुए दिख रहे हैं और वह इसी हालत में पैपराजी के बीच आकर अपना बर्थडे केक काटते हैं. यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की तरफ से शेयर किया गया है, जिस पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

पवन सिंह ने नशे में काटा केक

ज्योंति सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जो पवन सिंह का है. इस वीडियो के साथ ज्योति ने पवन सिंह (Pawan Singh) सिंपल अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है लेकिन पवन सिंह के अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पवन सिंह नशे में पूरी तरह धुत हैं. उनकी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही हैं और वह ठीक से खडे़ भी नहीं हो पा रहे हैं. वह नशे में झूम रहे हैं और आसपास खडे़ लोग बार बार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं. इस मौके पर पवन सिंह पैपराजी के बीच आकर अपना बर्थडे केक काटते हैं. इस दौरान सभी पैपराजी चिल्लाने लगते हैं और बार-बार उन्हें बॉस कहते हैं. एक्टर लोगों के सामने हाथ जोड़ लेते हैं. इन सबके बीच, पवन सिंह के वीडियो में एक शख्स ने भी अपना ध्यान खींचा. एक्टर के साथ एक महिला नजर आईं, जो पवन सिंह की काफी खास लगीं. बता दें कि वह पवन सिंह के साथ नए गाने में नजर आने वाली एक्ट्रेस हैं.

देखें वीडियो

मां के साथ नशे में दिखे पवन सिंह

पवन सिंह के साथ एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने परिवार संग बर्थडे मना रहे हैं. इस वीडियो में पवन सिंह नशे में धुत दिख रहे हैं और अपनी मां के साथ खडे़ हैं. एक्टर के लिए उनका बर्थडे केक मां ही काटती हैं और वह बन नशे वाली आंखों से सबकुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं. इस मौके पर पवन सिंह की मां अपने बेटे के बाल बार बार ठीक कर रही हैं.

