Google News
ज्योति सिंह संग विवाद के बीच Pawan Singh ने की तीसरी शादी? भरी सभा में मां से 'बहू' को मिलवाया, ट्रोलर्स ने लगाई लताड़

Pawan Singh New Video Viral: भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह अपनी मां को उनकी बहू से मिलवा रहे हैं. ये वीडियो देख लोग हैरान हैं और पवन सिंह ट्रोल हो रहे हैं.

By: Kavita  |  Published: January 21, 2026 2:43 PM IST

Pawan Singh New Video Viral: भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम इन दिनों चर्चा में है. एक्टर किसी न किसी वजह से फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए हैं. बीते कुछ दिनों से पवन सिंह का नाम महिमा सिंह के साथ जुड़ रहा है. दावा है कि एक्टर ने महिमा संग तीसरी शादी कर ली है. महिमा बीते कुछ दिनों से पवन सिंह के आसपास ही दिख रही हैं. इतना ही नहीं, उनकी मांग का सिंदूर भी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है. अब पवन सिंह का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी मां से बहू को मिलवाते दिख रहे हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि पवन सिंह एक भरी सभा में मां से उनकी बहू को मिलवा रहे हैं, जिस वजह से फैंस हैरान हैं कि ये महिला कौन है?

पवन सिंह ने मां से करवाई बहू की मुलाकात

पवन सिंह (Pawan Singh) का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लखनऊ का है और इसी वीडियो में वह एक महिला को अपनी मां की बहू बता रहे हैं. ये वीडियो किसी इवेंट का है, जिसमें पवन सिंह की मां एक महिला के साथ सोफे पर बैठी हुई हैं और पवन सिंह के हाथ में माइक है और वह झूमते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान पवन सिंह बोलते दिख रहे हैं, 'मेरी मां की ये बहू है. मेरा बेटा है. कितनी खुशी की बात है कि मेरा बच्चा गया, अम्मा से मिला. तो सिर्फ और सिर्फ अम्मा की सेवा कर रही है.' इस दौरान पवन सिंह उस महिला के गाल और सिर को टच भी करते हैं. अब अभिनेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों ने एक्टर को फिर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि पवन सिंह ने फिर शराब के नशे में ऐसी बातें कर रहे हैं.

देखें वीडियो

पवन सिंह हुए ट्रोल

पवन सिंह के वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'फिर चढ़ा लियो के महाराज.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'कितनों से शादी करेगा तू...' इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, 'पवन भैया आपका बुरा समय आ गया है.' बता दें कि इस वीडियो को हजारों की संख्या में लोगों ने देखा है.

पवन सिंह की हुई थी लड़ाई

हालांकि, इसी इवेंट का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. इस वीडियो से फैंस को ये पता चला कि यहां पर पवन सिंह का झगड़ा भी हुआ था. अभिनेता का चेहरा वीडियो में गुस्से से लाल दिख रहा है और वह माइक पर कुछ बोलते बोलते लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वहां आसपास मौजूद लोग पवन सिंह को रोक लेते हैं. अभिनेता अपने इस अंदाज की वजह से भी बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Kavita

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
