Pawan Singh और Kajal Raghwani ने पर्दे पर किया जमकर रोमांस, 3 मिनट 29 सेकंड के इस गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Bhojpuri Song: पवन सिंह जब भी पर्दे पर आते हैं, तो अपनी एक्टिंग और रोमांस से हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं. इसी बीच उनका एक गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसने व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

Pawan Singh Kajal Raghwani Romantic Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) अब सिर्फ भोजपुरी फिल्मों और गानों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. पवन सिंह अब पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं. हाल ही में उनका साउथ फिल्म में 'टच बडी' (Touch Boddy) गाना रिलीज हुआ. जिसे काफी पसंद भी किया गया, लेकिन क्या आपने पावरस्टार और अपनी कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली काजल राघवानी (Kajal Raghwani) का 3 मिनट 29 सेकंड का वो वीडियो (3 Minutes 29 Seconds Viral Video) देखा है, जिसमें दोनों ने अपने रोमांस और केमिस्ट्री से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया. इस वीडियो ने न सिर्फ व्यूज के रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं, बल्कि इसने बॉलीवुड के बड़े-बड़े आइटम नंबर्स की भी छुट्टी कर दी है.

कौन-सा है Pawan Singh का वो गाना?

दरअसल, हम बात कर रहे हैं साल 2016 में रिलीज हुई भोजपुरी पवन सिंह और काजल राघवानी (Pawan Singh Kajal Raghwani Romantic Song) स्टारर फिल्म 'भोजपुरिया राजा' (Bhojpuriya Raja) के सुपरहिट गाने 'छलकत हमरो जवनिया' (Chhalakata Hamro Jawaniya) की. इस गाने में पवन और काजल के बीच ऐसी बोल्ड केमिस्टी और रोमांस के साथ बिजली की फुर्ती वाला डांस दिखाया गाया गया है, जिसे देखकर फैंस भी पानी-पानी हो जाते हैं.

टॉप 10 की लिस्ट में किस नंबर पर ये गाना?

साल 2016 में ये गाना यूट्यूब चैनल Worldwide Records Bhojpuri पर रिलीज किया गया था, जिसे व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस गाने को अब तक 779 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस सॉन्ग की खास बात ये है कि, पवन सिंह ने न सिर्फ इसमें एक्टिंग की है बल्कि इस गाने को आवाज भी उन्होंने ही दी है. 'छलकत हमरो जवनिया' (Chhalakata Hamro Jawaniya Views) को पवन सिंह और प्रियंका सिंह ने गाया है. इस गाने में सिर्फ काजल राजवानी और पवन सिंह के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री ही नहीं दिखाई गई है, बल्कि इतनी ज्यादा बोल्डनेस दिखाई गई है, कि ये सालों बाद भी सोशल मीडिया पर गदर मचा रहा है और भोजपुरी के टॉप 10 गानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर बना हुआ है.

'छलकत हमरो जवनिया' की टीम

Lyrics: आजाद सिंह

Music: मधुकर आनंद

Movie: भोजपुरिया राजा

Banner: वसुन्धरा मोशन पिक्चर्स प्रा. लिमिटेड

Producer: सुधीर सिंह

Co-Producer: संदीप सिंह

Director: सुजीत कुमार सिंह

Marketing Head: विजय यादव

Music Director: मधुकर आनंद

Writer: वीरू ठाकुर

Editor: दीपक जौल

Choreographer: रामदेवन

DOP: देवेन्द्र तिवारी

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