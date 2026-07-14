Bhojpuri Bawaal: पवन सिंह का प्यार... आम्रपाली पर तीखे वार, भोजपुरी बवाल के पहले प्रोमो ने इंटरनेट पर मचाया गदर

Bhojpuri Bawaal: 'भोजपुरी बवाल' शो का पहला प्रोमो आउट हो चुका है, जिसमें पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव एक साथ अनफिल्टर्ड अंदाज में नजर आ रहे हैं.

भोजपुरी बवाल का पहला प्रोमो

भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, जब इंडस्ट्री के दिग्गज धुरंधर एक ही छत के नीचे असली शख्सियत के साथ नजर आए हों. लेकिन अब दर्शकों का यह इंतजार खत्म होने जा रहा है. भोजपुरी जगत के सुपरस्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी पहली बार एक अनोखे रियलिटी शो में एक साथ तहलका मचाने आ रहे हैं. इस शो का नाम है 'भोजपुरी बवाल', और जैसा इसका नाम है, इसके पहले प्रोमो ने इंटरनेट पर सचमुच बवाल काट दिया है. इस शो में बिहार के चर्चित राजनेता तेज प्रताप यादव भी अपनी बेबाकी का तड़का लगाने पहुंच चुके हैं.

तीखी बहस के साथ शुरू हुआ डिनर

मेकर्स द्वारा जारी किए गए पहले प्रोमो की झलक बेहद चौंकाने वाली है. वीडियो की शुरुआत एक आलीशान डिनर टेबल से होती है, जहां ये सभी हस्तियां एक साथ बैठकर खाना खा रही हैं और ठहाके लगा रही हैं. शुरुआत में माहौल बेहद हल्का-फुल्का और खुशनुमा दिखता है. बातचीत के दौरान पवन सिंह मजाकिया लहजे में पूछते हैं, "आपको जीवन में प्यार कब हुआ था?" इस पर काजल राघवानी बिना झिझके सीधे पवन सिंह की तरफ उंगली उठाकर कहती हैं, "आप ही से हुआ था." काजल का यह कबूलनामा सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं.

लेकिन देखते ही देखते डिनर टेबल का यह खुशनुमा माहौल एक लड़ाई के मैदान में तब्दील हो जाता है. सितारों के बीच दबे हुए पुराने गिले-शिकवे, अफवाहें और आपसी दुश्मनी अचानक सतह पर आ जाती है.

काजल राघवानी का आम्रपाली पर आरोप

बातचीत के दौरान अचानक काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे की तरफ मुड़ती हैं और पूछती हैं, "क्या आपकी वजह से निरहुआ जी मेरे साथ फिल्मों में काम नहीं करते?" यह सुनते ही वहां सन्नाटा पसर जाता है. अपनी को-स्टार और दोस्त आम्रपाली पर ऐसा सीधा आरोप लगता देख निरहुआ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. निरहुआ भड़कते हुए कहते हैं कि यह सीधे-सीधे इल्जाम लगाने जैसी बात है.

यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पवन सिंह भी गुस्से में लाल-पीले होकर अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं. मामला हाथ से निकलता देख आम्रपाली दुबे इस पूरी बहस को गंदगी करार देती हैं और गुस्से में टेबल छोड़कर वहां से चली जाती हैं. आम्रपाली के पीछे-पीछे पवन सिंह और तेज प्रताप यादव भी गुस्से में तमतमाते हुए सीट छोड़ देते हैं. प्रोमो के आखिर में निरहुआ कैमरे के सामने यह दावा करते नजर आते हैं कि "यह भोजपुरी बवाल... बिग बॉस से भी आगे जाएगा."

कब और कहां देखें?

अगर आप भी भोजपुरी सिनेमा के इस सबसे बड़े और अनफिल्टर्ड ड्रामे को देखना चाहते हैं, तो अपनी तारीख नोट कर लीजिए. यह धमाकेदार शो 2 अगस्त से 'जियो हॉटस्टार' (Jio Hotstar) ओटीटी प्लेटफॉर्म और 'कलर्स' टीवी चैनल पर टेलिकास्ट होने जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.