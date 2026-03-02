ज्योति सिंह ने उड़ाई पति पवन सिंह की धज्जियां? तलाक की खबरों के बीच बोलीं, 'मैंने दिल को बजार नहीं बनने दिया'

Jyoti Singh On Pawan Singh: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है. दावा है कि इस वीडियो में वह पवन सिंह को टारगेट कर रही हैं. आइए आपको वीडियो दिखाते हैं.

Jyoti Singh On Pawan Singh: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादीशुदा जिंदगी काफी खराब चल रही है. दोनों का तलाक का केस कोर्ट तक पहुंच गया है और पवन सिंह इस रिश्ते से अलग होना चाहते हैं. पवन सिंह क्लियर हैं कि वह ज्योति सिंह से अलग होना चाहते हैं. दूसरी तरफ ज्योति पवन सिंह से एलिमनी की डिमांड कर रही हैं, जिस वजह से दोनों का विवाद बढ़ता जा रहा है. अब इसी बीच, ज्योति सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया, जो पवन सिंह के खिलाफ माना जा रहा है.

पवन सिंह संग विवाद के बीच ज्योति सिंह का वीडियो

ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने अपने पर्सनल लाइफ में चल रही उथल पुथल के बीच एक वीडियो शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पवन सिंह की पत्नी ने अपने मॉर्डन अवतार दिखाया है. इस वीडियो के बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, जिस पर वह अपनी अदाएं दिखा रही हैं. वीडियो में ज्योति सिंह के पीछे गाना बज रहा है, 'दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं है, तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। मुंतजिर मैं था जो तेरे आने का, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है.' इस पोस्ट के साथ ज्योति सिंह ने कैप्शन में लिखा, 'मैं खुद पर गर्व करती हूं। मैंने दिल को दिल रहने दिया बाजार नहीं बनाया।' ज्योति सिंह ने इस पोस्ट में पवन सिंह (Pawan Singh) का नाम नहीं लिखा, लेकिन माना जा रहा है कि ये पोस्ट पवन सिंह के खिलाफ ही है. अभिनेता का नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा है और बीते कुछ दिनों से वह महिमा सिंह के साथ सुर्खियों में बने थे. हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया कि वह महिमा के साथ रिश्ते में नहीं हैं.

ज्योति सिंह ने मांगी पवन सिंह से एलिमनी

बता दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है. ज्योति सिंह ने एलिमनी के तौर पर एक मकान एक लगभग 10 करोड़ रुपये की मांग की है. हाल ही में पवन सिंह कोर्ट में नजर आए थे. वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होने वाली है. दावा है कि इस दिन फैसला आ जाएगा. एक-दूसरे के आमने सामने होंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी

