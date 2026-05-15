Bhojpuri Song: पवन सिंह के 3 मिनट 1 सेकंड के इस गाने ने रिलीज होते ही मचाया गदर, चंद घंटों में बना डाला इतने व्यूज का रिकॉर्ड

New Bhojpuri Song: भोजपुरी गानों का क्रेज दर्शकों के बीच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. यही वजह है कि, कोई भी नया गाना जैसे ही रिलीज होता है, रिकॉर्ड तोड़ व्यूज उसे मिलते हैं. ऐसा ही एक गाना पवन सिंह का यूट्यूबर पर गदर काट रहा है.

पवन सिंह का नया गाना यूट्यूब पर मचा रहा धमाल

Pawan Singh New Bhojpuri Song: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी रिकॉर्ड्स की बात होती है, तो सबसे पहले नाम पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) का आता है. फिल्में हों या फिर गाने पवन सिंह किसी भी पीछे नहीं रहते हैं. वहीं जब उनका कोई नया गाना रिलीज होता है तो, वो यूट्यूब के व्यूज काउंटर पर एक कयामत लेकर आता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. हाल ही में पवन सिंह (Pawan Singh New Song) का एक नया धमाकेदार ट्रैक 'लईकी कुंवारी' (Laiki Kuwari) रिलीज हुआ है, जिसने आते ही इंटरनेट का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है. इस गाने ने रिलीज के कुछ घंटों बाद ही व्यूज का नया रिकॉर्ड बना डाला.