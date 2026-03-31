इस बार 'शहरिया' बाबू बनकर दिल लूटने आ रहे हैं Pawan Singh, व्यूज के टूटेंगे सारे रिकॉर्ड! गाने का फर्स्ट पोस्टर रिलीज

Pawan Singh Shahariya Song: भोजपुरी सिनेमा में पावर स्टार का टैग अपने नाम करने वाले पवन सिंह (Pawan Singh) बॉलीवुड में भी अपनी दमदार आवाज का जादू बिखेर चुके हैं. वहीं अब वो पैन इंडिया सिंगर बनने की राह पर चल पड़े हैं. इन दिनों वो साउथ सिनेमा में अपने सिंगिंग डेब्यू को लेकर चर्चा में है, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने भोजपुरी फैंस को धमाकेदार म्यूजिक एल्बम (Pawan Singh New Song) का तोहफा दिया है, जो इस बार व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है.
यूट्यूब पर धमाल मचाने आ रहे हैं Pawan Singh
दरअसल, पवन सिंह (Pawan Singh Song) का जल्द ही नया भोजपुरी एल्बम 'शहरिया' आने वाला है, जिसका पहला पोस्टर एक्टर ने जारी करते हुए इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी है. बीते दिन यानी सोमवार को पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपने नए अपकमिंग एल्बम का पोस्टर जारी किया. इस पोस्टर में पावर स्टार के साथ भोजपुरी की जानी-मानी सिंगर शिवानी सिंह नजर आ रही हैं.
कहां रिलीज होगा पवन सिंह का 'शहरिया'?
पवन सिंह के अपकमिंग एल्बम 'शहरिया' (Pawan Singh Shahariya Song) के सामने आए पोस्टर में दोनों की सिंगर्स का लुक काफी शानदार नजर आ रहा है. जानकारी के मुताबिक, ये वीडियो जल्द ही 'एस मनोरंजन' यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा, हालांकि अभी तक इसकी डेट की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन जैसे ह सिंगर और एक्टर ने अपने एल्बम की अनाउंसमेंट वैसे ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर दौड़ पड़ी और वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं.
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साउथ में पवन सिंह का धमाकेदार डेब्यू
गौरतलब है कि, पवन सिंह इन दिनों एक्टर अदिवि शेष की अपकमिंग फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' के गाने 'टच बडी' को लेकर भी चर्चा में है. इस गाने से पावर स्टार ने साउथ सिनेमा में धमाकेदार सिंगिंग डेब्यू किया है, जो 28 मार्च 2026 को हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ है. 'डकैत' फिल्म के गाने 'टच बडी' में पवन सिंह के साथ जोनिता गांधी ने भी अपनी शानदार आवाज दी है. दोनों की आवाज लोगों को काफी पसंद आ रही है और ये गाना सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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