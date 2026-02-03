पत्नी संग विवाद के बीच पवन सिंह ने लाइव शो में इस लड़की को शादी के लिए किया प्रपोज, वायरल हुआ वीडियो...

Pawan Singh Viral Video: पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें भोजपुरी एक्टर एक लाइव शो के दौरान एक लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए नजर आ रहे हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर पवन सिंह (Pawan Singh) हमेशा चर्चा में रहते हैं. वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. उनका पत्नी ज्योति सिंह का काफी समय विवाद चल रहा है. पवन सिंह और ज्योति सिंह आए दिन एक-दूसरे को लेकर बयान देते रहते हैं. इसी बीच भोजपुरी पावरस्टार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पवन सिंह भरी महफिल में एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया है. इसके बाद वह फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उनके पत्नी सिंह के विवाद के बीच ये वीडियो खूब देखा जा रहा है.

पवन सिंह बोले- 'हमेशा टिकाऊ रहूंगा'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'छपरा जिला' के अकाउंट से पवन सिंह का एक वीडियो शेयर किया गया है. ये वीडियो किसी इवेंट का है और इसमें आप देख सकते हैं, पवन सिंह ने स्टेज पर एंकर से पूछा, 'आपकी शादी हो गई है?' इस पर उसने कहा, 'अभी नहीं हुई और लड़का ढूंढ रहे हैं, जो सुंदर, सुशील, टिकाऊ, जुझारू, संस्कारी और कमाऊ हो. कोई हो तो बताओ. एक्टर ने कहा, बताना क्या है, सामने दिख रहा है, आप देख लीजिए, चुन लीजिए. इसमें क्या है, क्या नहीं है. किस चीज की कमाई है ये भी बता दीजिए. सांवला हूं, काला हूं, कमाने वाला हूं, सुंदर नहीं हूं, संस्कारी हूं. फैशन के जामने में गारंटी नहीं भइया, सिर्फ वारंटी. लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये लड़का टिकाऊ ही है. अब सामने वाला ना ठीक हो तो उसकी बात ही अलग है. लेकिन मैं टिकाऊ हूं और हमेशा रहूंगा.'

पवन सिंह ने एंकर की बात पर दिया जवाब

एंकर ने कहा, 'आजकल के लड़के का तो आपको पता है कि वह सुबह हाय कहते हैं और शाम को बाय कहते हैं लेकिन अब जमाना बदल गया है. यहां शाम को हाय कहते हैं और सुबह बाय करते हैं.' पवन सिंह ने एंकर की इस बात पर कहा, 'लेकिन आजकल लड़कियां भी ना बोलती हैं कि आई लव यू. बाबू मैं मंदिर में पूजा करके आ रही हूं. लेकिन वो बाबू की जो बाबू हैं, वो मंदिर नहीं गईं, कहीं और चली गईं. अब देखिए कमी ढूंढेगी तो इधर भी मिलेगा, उधर भी मिलेगा. इसलिए लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए दोनों को अच्छा रहना पड़ेगा.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

