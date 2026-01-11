'मैंने मांगकर खाना...' किसी जमाने में पाई पाई को मोहताज थे भोजपुरी सुपरस्टार Pawan Singh, नमकीन खाने के लिए लगाते थे...

ENG हिन्दी
Pawan Singh in The Great Indian Kapil Show: भोजपुरी एक्टर पवन सिंह हाल ही में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहुंचे थे. इस दौरान पवन सिंह ने अपने बचपन के स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त का खाना जुटाने में उनकी हालत खराब हो जाती थी.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 11, 2026 2:56 PM IST

पवन सिंह (Pawan Singh) भोजपुरी के उन सुपरस्टार्स में से एक हैं जो कि अपने धाकड़ नेचर के लिए जाने जाते हैं. कई बार पवन सिंह पर लोगों को धमकाने तक के आरोप लग चुके हैं. आजके समय में पवन सिंह का दबदबा पूरे भोजपुरी सिनेमा में देखा जा सकता है हालांकि हमेशा से पवन सिंह का ऐसा हाल नहीं था. एक जमाना था तब पवन सिंह पाई-पाई के लिए मोहताज थे. हाल ये थे कि पवन सिंह के घर में दो वक्त की रोटी तक नहीं थी. खाना खाने के लिए पवन सिंह को लाइन लगानी पड़ती थी. इस बात का खुलासा खुद पवन सिंह ने ही किया है. हाल ही में पवन सिंह द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे थे. पवन सिंह के साथ इस शो में निरहुआ और मनोज तिवारी भी नजर आए. इन तीनों सितारों ने कपिल शर्मा के साथ जमकर मस्ती की. बातों ही बातों में पवन सिंह अपने अतीत के बारे में बात करते दिखे. अपने बचपन को याद करते हुए पवन सिंह ने कहा, मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता है, मैंने वो दिन भी देखें हैं जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था. मुझे मांगकर खाना खाना पड़ता था.

जमाने के सामने इमोशनल हुए पवन सिंह

पवन सिंह ने आगे कहा, खाना खाने के लिए हम लाइन लगाया करते थे. उस समय मैं 5 साल का था. एक शादी में नमकीन बांटी जा रही थी. इस मकीन को खाने के लिए मैंने लाइन लगाई थी. उस समय बस ये लगता था कि खाने को कुछ मिल पाएगा या फिर नहीं... ऐसा भी समय मैंने देखा है. आज लोग मुझे सुपरस्टार बताते हैं. मेरा मानना है कि ये सब फैंस की देन है. वरना दिन तो मैंने भी कम बुरे नहीं देखे हैं. ये बात बताते हुए पवन सिंह काफी इमोशनल हो गए. जिसके बाद पवन सिंह ने अपने बारे में और भी कई बड़े खुलासे किए.

वायरल हो रहा है पवन सिंह का एक और वीडियो

पवन सिंह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कपिल शर्मा पूछते नजर आ रहे हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि पवन सिंह एक बार पहना हुआ कपड़ा कभी रीपीट नहीं करते. जवाब में न बोले कि ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम रीपीट करना पसंद नहीं करते. पवन सिंह की बातें सुनकर मनोज तिवारी और निरहुआ की जोरदार हंसी छूट गई. अब पवन सिंह के ये वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

