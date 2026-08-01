रिपोर्टवा सही आई ना रे... अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखकर पगलाए Pawan Singh, एलेक्सा का किया दिमाग खराब

Pawan Singh shocked after watching his medical report: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जल्द ही भोजपुरी बवाल में धमाल मचाने वाले हैं. इसी बीच पवन सिंह का एक प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखकर परेशान होते नजर आ रहे हैं.

अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखकर पगलाए पवन सिंह

Pawan Singh shocked after watching his medical report: पवन सिंह (Pawan Singh) भोजपुरी के उन सुपरस्टार्स में से एक हैं जो कि अपने विवादों की वजह से जाने जाते हैं. आए दिन उनके नाम पर कोई न कोई विवाद होता रहता है. नहीं तो वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ही फंस जाते हैं. इसी बीच पवन सिंह को अपनी सेहत की फिक्र होने लगी है. ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, इस बात का सबूत तो जानेमाने रियलिटी शो भोजपुरी बवाल का लेटेस्ट प्रोमो है. भोजपुरी बवाल के लेटेस्ट प्रोमो में पवन सिंह अपनी मेडिकल रिपोर्ट चेक करते नजर आ रहे हैं. जब पवन सिंह को कुछ समय ही नहीं मिला तब उन्होंने एलेक्सा से मदद ली. वायरल वीडियो में पवन सिंह अपनी किडनी और लिवर को लेकर परेशान दिख रहे हैं. इस दौरान पवन सिंह ने ये भी खुलासा किया कि वो ओवरथिंकिंग करते हैं. वीडियो में पवन सिंह अपी टीम के साथ बैठे दिख रहे हैं.पवन सिंह पूछते हैं कि रिपोर्टवा सही आई न रे... इस सवाल पर टीम के लोग कहते हैं कि सब ठीक होगा. पवन सिंह कहते हैं कि ज्यादा सोचने की बीमारी उनको ले डूबेगी किसी दिन…

सोच में पड़े पवन सिंह

जैसे ही रिपोर्ट हाथ लगती है वैसे ही पवन सिंह पूछते हैं कि सब ठीक है ना. जिसके बाद पवन सिंह एलेक्सा से पूछते हैं, तब एलेक्सा पवन सिंह को TLC और हीमोग्लोबिन का मतलब समझाती है. एलेक्सा पवन सिंह को टेंडर लविंग केयर के बारे में बताती है, जिसके बाद पवन सिंह सोच में पड़ जाते हैं. पवन सिंह को देखकर साफ पता चल रहा है कि उनकी अंग्रेजी कितनी खराब है. अब पवन सिंह का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पवन सिंह का ये अंदाज फैंस ने पहली बार देखा है. फैंस को तो पता ही नहीं था कि पवन सिंह अपनी सेहत को लेकर इतना परेशान भी हो सकते हैं.

पवन सिंह के फैंस के बीच मचा क्यों हंगामा?

पवन सिंह जाने जाते हैं अपनी दबंगई के लिए.. हालांकि यहां एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पवन सिंह की भी समय के साथ उम्र बढ़ रही है. हालांकि पवन सिंह इस हाल में भी लोगों का मनोरंजन करने की तैयारी कर रहे हैं. भोजपुरी बवाल में फैंस पवन सिंह की पर्सनल लाइफ को काफी करीबी से देखने वाले हैं, यही वजह है जो इस शो को लेकर पवन सिंह के फैंस बहुत उत्साहित हैं. ये शो 2 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर दिखाया जाएगा.